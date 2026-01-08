  1. Inicio
Pelea de Vinicius con Simeone, polémica del VAR perjudicó al Atlético y Real Madrid ante Barcelona

Estas son las mejores postales que dejó la semifinal de la Supercopa de España entre Atlético de Madrid y Barcelona

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 15:36
Pelea de Vinicius con Simeone, polémica del VAR perjudicó al Atlético y Real Madrid ante Barcelona
1 de 22

Real Madrid venció al Atlético y se clasificó a la final de la Supercopa de España, que jugará ante Barcelona. Pelea de Vinicius con Simeone y polémica del VAR perjudicó al Atlético.

 Fotos: Cortesía.
Pelea de Vinicius con Simeone, polémica del VAR perjudicó al Atlético y Real Madrid ante Barcelona
2 de 22

"Reyes de Europa, reyes de copas, un sentimiento, llenos de gloria", fue uno de los mensajes de la afición para recibir al Real Madrid.
Pelea de Vinicius con Simeone, polémica del VAR perjudicó al Atlético y Real Madrid ante Barcelona
3 de 22

Atlético y Real Madrid se jugaron el pase a la final y vaya forma de empezar, ya que los dirigidos por Alonso comenzaron con el pie derecho
Pelea de Vinicius con Simeone, polémica del VAR perjudicó al Atlético y Real Madrid ante Barcelona
4 de 22

No se habían cumplido ni dos minutos y Fede Valverde rompió el marco del cuadro colchonero con un enorme disparo.
Pelea de Vinicius con Simeone, polémica del VAR perjudicó al Atlético y Real Madrid ante Barcelona
5 de 22

Fue un gol de falta directa del uruguayo al minuto y 17 segundos de partido puso en ventaja al Real Madrid en el primer tiempo.
Pelea de Vinicius con Simeone, polémica del VAR perjudicó al Atlético y Real Madrid ante Barcelona
6 de 22

Oblak no pudo hacer nada para evitar el bombazo de Valverde. ¡Fue un golazo el del uruguayo!
Pelea de Vinicius con Simeone, polémica del VAR perjudicó al Atlético y Real Madrid ante Barcelona
7 de 22

Fede Valverde se volvió loco en su festejo y así lo gritó tras marcar su golazo tempranero ante el Atlético de Madrid.
Pelea de Vinicius con Simeone, polémica del VAR perjudicó al Atlético y Real Madrid ante Barcelona
8 de 22

¡LA POLÉMICA! Mateo Busquets Ferrer, el colegiado del encuentro, pitó falta a favor del Real Madrid a varios metros de la frontal del área y esta imagen deja claro que no existió infracción durante la jugada.
Pelea de Vinicius con Simeone, polémica del VAR perjudicó al Atlético y Real Madrid ante Barcelona
9 de 22

La reacción de Diego Simeone tras ver el primer gol caer antes de cumplirse los dos minutos en el partido.
Pelea de Vinicius con Simeone, polémica del VAR perjudicó al Atlético y Real Madrid ante Barcelona
10 de 22

El derbi siguió intenso y quedó evidenciado en los duelos individuales. Uno de ellos fue el de Valverde con Álex Baena.
Pelea de Vinicius con Simeone, polémica del VAR perjudicó al Atlético y Real Madrid ante Barcelona
11 de 22

Un cruce que no le terminó gustando al uruguayo que empujó a Baena tras el jalón a su camiseta en el primer tiempo.
Pelea de Vinicius con Simeone, polémica del VAR perjudicó al Atlético y Real Madrid ante Barcelona
12 de 22

Gonzalo fue protagonista de una de las polémicas en la primera etapa. El juvenil cometió esta falta y muchos reclamaron que se trataba de una roja.
Pelea de Vinicius con Simeone, polémica del VAR perjudicó al Atlético y Real Madrid ante Barcelona
13 de 22

Desde Archivo VAR expusieron las imágenes y detallaron que se trataba de una roja directa y que ni el árbitro ni el video arbitraje actuaron de la mejor manera.
Pelea de Vinicius con Simeone, polémica del VAR perjudicó al Atlético y Real Madrid ante Barcelona
14 de 22

El Atlético de Madrid continuó buscando el empate, pero no lo encontró. Los colchoneros se fueron al descanso cayendo por la mínima ante el Real Madrid.
Pelea de Vinicius con Simeone, polémica del VAR perjudicó al Atlético y Real Madrid ante Barcelona
15 de 22

Durante el descanso, se viralizaron las imágenes del cruce entre el entrenador Diego Simeone y Vinicius Junior.
Pelea de Vinicius con Simeone, polémica del VAR perjudicó al Atlético y Real Madrid ante Barcelona
16 de 22

Ambos tuvieron un cruce de palabras y así quedó evidenciado en las imágenes. Más adelante, revelaron lo que le dijo Simeone al brasileño.
Pelea de Vinicius con Simeone, polémica del VAR perjudicó al Atlético y Real Madrid ante Barcelona
17 de 22

"Florentino te va a echar, acuérdate luego", desvelaron desde España tras finalizar el medio tiempo.
Pelea de Vinicius con Simeone, polémica del VAR perjudicó al Atlético y Real Madrid ante Barcelona
18 de 22

El segundo gol del Real Madrid llegó tras un pase filtrado de Valverde, protagonista desde el lateral derecho, Rodrygo ganó la posición con el control a un Le Normand que salió al campo tras el descanso y definió para superar a Oblak y doblar una ventaja que fue efímera.
Pelea de Vinicius con Simeone, polémica del VAR perjudicó al Atlético y Real Madrid ante Barcelona
19 de 22

El delantero brasileño anotó el gol que clasifica a Real Madrid a una nueva final de la Supercopa de España luego de derrotar por la mínima a Atlético de Madrid en la semifinal.
Pelea de Vinicius con Simeone, polémica del VAR perjudicó al Atlético y Real Madrid ante Barcelona
20 de 22

El descuento para Atlético de Madrid llegó con un tanto de Alexander Sørloth para reavivar la esperanza en el conjunto colchonero, pero no iba a ser suficiente para darle vuelta al marcador.
Pelea de Vinicius con Simeone, polémica del VAR perjudicó al Atlético y Real Madrid ante Barcelona
21 de 22

Cuando Vinicius Júnior fue sustituido se seguía palabreando con Diego Simeone, quienes ya habían tenido un cruce durante el primer tiempo de la semifinal de Supercopa de España.
Pelea de Vinicius con Simeone, polémica del VAR perjudicó al Atlético y Real Madrid ante Barcelona
22 de 22

El delantero brasileño no paró de decirse cosas con el entrenador del conjunto colchonero y fue amonestado con tarjeta amarilla, pero Vini no se quedó tranquilo hasta que le pidió la misma sanción para Simeone y el árbitro procedió a amonestarlo también y ambos finalizaron con la cartulina.
