Pelea de Vinicius con Simeone, polémica del VAR perjudicó al Atlético y Real Madrid ante Barcelona

Real Madrid venció al Atlético y se clasificó a la final de la Supercopa de España, que jugará ante Barcelona. Pelea de Vinicius con Simeone y polémica del VAR perjudicó al Atlético.
"Reyes de Europa, reyes de copas, un sentimiento, llenos de gloria", fue uno de los mensajes de la afición para recibir al Real Madrid.
Atlético y Real Madrid se jugaron el pase a la final y vaya forma de empezar, ya que los dirigidos por Alonso comenzaron con el pie derecho
No se habían cumplido ni dos minutos y Fede Valverde rompió el marco del cuadro colchonero con un enorme disparo.
Fue un gol de falta directa del uruguayo al minuto y 17 segundos de partido puso en ventaja al Real Madrid en el primer tiempo.
Oblak no pudo hacer nada para evitar el bombazo de Valverde. ¡Fue un golazo el del uruguayo!
Fede Valverde se volvió loco en su festejo y así lo gritó tras marcar su golazo tempranero ante el Atlético de Madrid.
¡LA POLÉMICA! Mateo Busquets Ferrer, el colegiado del encuentro, pitó falta a favor del Real Madrid a varios metros de la frontal del área y esta imagen deja claro que no existió infracción durante la jugada.
La reacción de Diego Simeone tras ver el primer gol caer antes de cumplirse los dos minutos en el partido.
El derbi siguió intenso y quedó evidenciado en los duelos individuales. Uno de ellos fue el de Valverde con Álex Baena.
Un cruce que no le terminó gustando al uruguayo que empujó a Baena tras el jalón a su camiseta en el primer tiempo.
Gonzalo fue protagonista de una de las polémicas en la primera etapa. El juvenil cometió esta falta y muchos reclamaron que se trataba de una roja.
Desde Archivo VAR expusieron las imágenes y detallaron que se trataba de una roja directa y que ni el árbitro ni el video arbitraje actuaron de la mejor manera.
El Atlético de Madrid continuó buscando el empate, pero no lo encontró. Los colchoneros se fueron al descanso cayendo por la mínima ante el Real Madrid.
Durante el descanso, se viralizaron las imágenes del cruce entre el entrenador Diego Simeone y Vinicius Junior.
Ambos tuvieron un cruce de palabras y así quedó evidenciado en las imágenes. Más adelante, revelaron lo que le dijo Simeone al brasileño.
"Florentino te va a echar, acuérdate luego", desvelaron desde España tras finalizar el medio tiempo.
El segundo gol del Real Madrid llegó tras un pase filtrado de Valverde, protagonista desde el lateral derecho, Rodrygo ganó la posición con el control a un Le Normand que salió al campo tras el descanso y definió para superar a Oblak y doblar una ventaja que fue efímera.
El delantero brasileño anotó el gol que clasifica a Real Madrid a una nueva final de la Supercopa de España luego de derrotar por la mínima a Atlético de Madrid en la semifinal.
El descuento para Atlético de Madrid llegó con un tanto de Alexander Sørloth para reavivar la esperanza en el conjunto colchonero, pero no iba a ser suficiente para darle vuelta al marcador.
Cuando Vinicius Júnior fue sustituido se seguía palabreando con Diego Simeone, quienes ya habían tenido un cruce durante el primer tiempo de la semifinal de Supercopa de España.
El delantero brasileño no paró de decirse cosas con el entrenador del conjunto colchonero y fue amonestado con tarjeta amarilla, pero Vini no se quedó tranquilo hasta que le pidió la misma sanción para Simeone y el árbitro procedió a amonestarlo también y ambos finalizaron con la cartulina.