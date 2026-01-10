Laporta dispara contra el Real Madrid: "Las relaciones están rotas"

Yeda, Arabia Saudita.- A un día de disputar la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, indicó que actualmente la relación entre ambos clubes está completamente rota a raíz de varias situaciones que se han dado en el último tiempo. El mandamás del conjunto azulgrana fue sincero y mencionó que contrario a años anteriores, las relaciones con el Real Madrid no pasan por su mejor punto, pero confía en que la situación pueda mejorar.

"Las relaciones con el Real Madrid están mal, están rotas. Hay diferentes temas que nos han distanciado. Si ya éramos rivales acérrimos y eternos ahora se está produciendo una situación que hace que las relaciones estén rotas. Eso no quiere decir que no haya un respeto. Como en la vida, todo es reconducible pero depende de las partes", declaró Laporta en Yeda, Arabia Saudita. Por otro lado, Laporta se refirió a su contraparte merengue, Florentino Pérez, por quien dijo sentir mucho respeto pese a mostrarse sorprendido por su ausencia en un acto previo en donde estuvo el presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, quien desde hace casi un año ha sido objeto de críticas desde el Santiago Bernabéu. "Tengo un máximo respeto y cordialidad por Florentino. No sé si ha venido, al acto de la Federación no ha venido, pero es libre de hacer lo que quiera. Nosotros tenemos un máximo respeto por el rival y sus representantes. Siempre hemos actuado con una concordia institucional", señaló. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

¿Favorito para la final?

Por otra parte, Laporta habló sobre el clásico frente al Real Madrid para definir al campeón de la Supercopa, indicando que a pesar del buen momento que vive el Barça no existen favoritos en una final.