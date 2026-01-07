Polémica del Barcelona, jugador es captado en su celular en pleno partido y festín de goles

Barcelona goleó al Athletic y se metió a la final de la Supercopa de España. Te mostramos las mejores postales que dejó el partido.
Barcelona y Athletic abrieron el telón en la competencia que se está disputando en Arabia Saudita. Los azulgranas se dieron un festín en el país asiático.
Para este partido, el Barcelona lució una nueva equipación que conmemora uno de los triunfos contra el Real Madrid más recordados por el equipo.
"Esta camiseta es un recordatorio vivo de una de las noches más brillantes del Barcelona... fue uno de los mejores clásicos de la historia, que, además, impulsó al equipo a un verdadero cambio de ciclo a las puertas de lo que sería la época dorada de la historia del club", detalló el Barcelona en su momento sobre el lanzamiento de la nueva piel.
Hansi Flick sorprendió con su 11 titular y mando a jugadores como Roony Bardghji y la suplencia de Lamine Yamal y Robert Lewandowski.
El juvenil del Barcelona no entrenó el martes, en la última sesión antes del partido, y el técnico azulgrana Hansi Flick optó este miércoles por dejarle en el banquillo para no correr riesgos.
¡EN REDES LO ACRIBILLAN! Mientras el Bilbao perdía 5-0, las cámaras captaron a Nico Williams jugando u observando el celular en el banquillo.
Su lugar en el ataque lo ocupa el sueco Roony Bardghji, quien hasta ahora solo había tenido 341 minutos en la temporada.
Del minuto 22 al 38, el FC Barcelona finiquitó la semifinal. Cuatro goles encajados por el Athletic en seis minutos dejaron sin emoción un partido que ya de por sí tenía ritmo lento.
Las cosas continuaron bien para el Barcelona, ya que en el minuto 22, Ferran Torres rompió las redes y colocó el 1-0 de la noche. Anotó Ferrán, en un disparo mordido dentro del área, s
Protestó el Athletic Club una falta en el inicio de la jugada, a juicio de los jugadores rojiblancos inexistente, señalada por el colegiado Isidro Díaz de Mera Escuderos de Berenguer sobre Raphinha.
Sin embargo, no tuvo repercusión ante la polémica. El gol subió el marcador y ahí empezó la racha de goles del Barcelona.
Ocho minutos pasaron y en el minuto 30 en una conexión Pedri-Raphinha en banda izquierda culminó con un disparo potente en el segundo palo de Fermín López para el 2-0 azulgrana.
Roony Bardghji, el elegido por Flick para ocupar el lugar de Lamine Yamal en el inicio, se destapó con un nuevo tanto en el 34' y aumentó la cuenta para los azulgranas.
Gran error del arquero Unai Simón llegó en el minuto 34. En el remate de Bardghji, el baló se le coló por debajo de los brazos al intentar bloquearlo.
Tampoco estuvo acertado el guardameta en el cuarto gol encajado por su equipo, en el que, en el minuto 38, Raphinha dejó atrás a Areso con facilidad y disparó fuerte al palo corto de Unai Simón. GOLAZO.
El Athletic Club, sin Nico Williams, se iba al descanso ya humillado con un 4-0 en su contra y con los brazos caídos con una goleada en semifinales de la Supercopa de España.
Ya en el segundo tiempo, Raphinha puso el quinto en el minuto 52 culminando una jugada de rechaces dentro del área que cayeron en las botas de los jugadores azulgrana.
Fue una gran noche para el jugador brasileño, que no perdonó frente al marco del Athletic Club que se despide de la peor forma de la Supercopa.
Ya con la goleada del Barcelona, Lamine Yamal hizo su ingreso en el tramo final del partido para disputar unos minutos en Arabia Saudita.
La joven estrella del Barcelona tuvo destellos tras su ingreso, pero el marcador no se movió. El equipo de Flick se estrenó de la mejor manera en la competencia.
El Barcelona avanza a la gran final de la Supercopa de España en donde esperará al rival del juego entre Atlético de Madrid vs Real Madrid.
Por su parte, desde el Athletic Club se mostraron decepcionados. El delantero Iñaki Williams, lamentó la derrota por 5-0 contra el Barcelona y admitió que su equipo no estuvo a la altura: “Es una lástima, pedir perdón a los aficionados que se han desplazado hasta aquí y a los que nos siguen desde sus casas. Es una lástima, porque hoy no hemos estado a la altura. Pedir perdón”,