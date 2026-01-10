Real Madrid entrena con tres ausentes previo a final ante Barcelona ¿Y Mbappé?

Yeda, Arabia Saudita.- El Real Madrid llevó a cabo este sábado su último entrenamiento antes de la final de la Supercopa de España contra el Barcelona, con el francés Kylian Mbappé junto al resto de sus compañeros, al contrario que el alemán Antonio Rüdiger, el francés Ferland Mendy y el inglés Trent Alexander-Arnold, ausentes de la sesión. Mbappé llegó a Yeda el viernes por la noche. No viajó con el equipo el martes debido a un esguince de rodilla izquierda del que ha mejorado a tiempo para formar parte del equipo, salvo contratiempo, en el clásico.

Será decisión conjunta con el cuerpo técnico y el equipo médico el protagonismo que tenga Mbappé en el partido contra el Barcelona junto a las sensaciones que tenga el propio jugador tras el primer entrenamiento con el grupo desde el pasado 30 de diciembre. Como titular o revulsivo desde el banquillo. Una sesión en la que Rüdiger no participó sobre el césped debido a unas molestias que arrastra en la rodilla izquierda. Misma situación que en la previa del derbi del jueves, que finalmente forzó para jugar 69 minutos.

De su evolución dependerá la decisión de Xabi de que juegue de inicio o no frente al Barcelona. De hacerlo, sería junto a Raúl Asencio en el centro de la defensa, tras recuperarse después de abandonar el campo también en el minuto 69 del derbi. Otra buena noticia para Xabi fue la de Rodrygo Goes. El brasileño entrenó con normalidad a pesar de acabar tocado el partido contra el Atlético de Madrid, en la parte baja de la pierna derecha, y estará disponible para el clásico. Eso sí, el técnico vio como dos futbolistas, el francés Ferland Mendy, que tuvo minutos en semifinales, y el inglés Trent Alexander-Arnold no pudieron completar la sesión en Yeda, por lo que pierde aún más opciones en una defensa mermada.