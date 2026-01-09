Martín Demichelis estuvo a punto de morir junto a toda su familia

El ahora DT estaba de vacaciones junto a sus hijos y sobrinos donde estuvieron a punto de perder la vida. Fueron rescatados de manera milagrosa
El ex defensor y ahora director técnico de fútbol, Martín Demichelis, pudo haber perdido la vida mientras se encontraba de vacaciones junto a su familia.
Damichelis se encontraba en el país vecino de su nacionalidad, Uruguay, donde también viajaron sus hijos y sobrinos.
El 31 de diciembre pasado, Martín Demichelis, sus tres hijos -Bastian, Lola y Emma- y una sobrina, estuvieron en serio riesgo de ahogarse en la playa de Laguna Escondida de José Ignacio.
Por suerte los guardavidas, fuera de su horario laboral, estaban surfeando cerca y, al verlos en problemas, salieron a su rescate.
Todo se complicó luego de una alta ola que lo dejó en un hueco generada por la misma y que no lo dejaba salir del mar.
Todo esto fue la tarde del miércoles 31 diciembre, en el cierre del 2025.
Lo que se pudo conocer esque en dicha playa estaba prohibido bañarse, por suerte estaban los guardavidas cerca de la zona.
Dichos rescatistas estaban disfrutando de un día libre, por lo que estaban surfeando cerca del lugar y pudieron rescatarlos
Dicha situación le generó una molestia a su expareja Evangelina Anderson, ya que Demichelis no le informó nada de lo ocurrido de sus hijos en la playa. Ella se encuentra en MasterChef Celebrity.
Demichilis pasó como jugador por equipos como River Plate, Bayern de Múnich, Málaga, Manchester City y Espanyol. Como DT ha dirigido a Bayern Múnich II, River Plate y Monterrey.