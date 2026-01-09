Fichajes Europa: Traspaso millonario de Pep, disputa entre Barcelona y Real Madrid por defensor

La Juventus empezó a mover sus piezas, Hansi Flick le ha pedido jugador al Barcelona pero el Real Madrid también está interesado en él y Manchester City saca la chequera y ficha
Marco Brescianini: El volante italiano deja el Atalanta y ahora es nuevo jugador de la Fiorentina.
Marcos Senesi: El rumor crece, la Juventus es el más interesado en llevarse al defensor argentino que actualmente milita para el Bournemouth, con quien todavía le resta contrato hasta el fin de esta temporada, razón por la que la 'Juve' se adelanta.
DT del Manchester United: Para Roy Keane cree que el nuevo técnico de los 'red devils' tiene que ser Eddie Howe, quien ha tenido un buen desempeño en el Newcastle, mientras que para Gary Neville debería de tomar las riendas el alemán Thomas Tuchel.
Dayot Upamecano, Serge Gnabry y Konrad Laimer: Los tres jugadores tienen negociaciones avanzadas con el Bayern Múnich para extender su contrato.
Yannick Carrasco: El atacante belga podría dejar el Al Shabab de Arabia y su destino sería la Juventus de Italia, según informó Fabrizio Romano.
Bukayo Saka: El futuro del atacante inglés sería siempre en el Arsenal, con quien está en negociaciones y tiene una mejor oferta con un contrato hasta 2031.
Roony Bardghji: Buenas noticias llegan para el juvenil ya que el Barcelona anunció que el sueco pasa a ser jugador del primer equipo catalán y que ya no llevará el número 28, ahora lucirá la 19.
Dro Fernández: El FC Barcelona busca extender el contrato de una de sus joyas de la cantera, el joven delantero tiene vínculo firmado hasta el 2027, pero ya piensan alargarlo.
Petar Ratkov: El delantero serbio de 22 años fue fichado por la Lazio, la sorpresa esque el DT del club, Maurizio Sarri, no lo conoce. "No lo conozco, no sé quién es, y es normal, porque no tengo tiempo para ver la liga austriaca. No es casualidad que los clubes tengan siete u ocho ojeadores que siguen las ligas, en el Chelsea había 30", dijo.
Antonio Rüdiger: El defensor alemán podría dejar las filas del Real Madrid, con quien tiene contrato hasta el cierre de esta temporada, por lo que el Galatasaray ha empezado a mover sus piezas.
Antoine Semenyo: Ya es jugador del Manchester City y Pep Guardiola ha dicho que estará en el próximo partido de los 'citizen' ante el Exeter City por la FA Cup. El delantero llega del Bournemouth por 74 millones de euros con un contrato hasta 2031.
Joao Cancelo: El defensor portugués regresa a las filas del FC Barcelona. "se ficha porque es un jugador que mejora la calidad del equipo. Al final lo que importa en el mercado de invierno es mejorar", dijo Deco.
Nico Schlotterbeck: El defensor de 26 años está siendo buscado por tres grandes clubes, uno de ellos es el Bayern Múnich, además de los españoles como el Barcelona y Real Madrid. El central es muy del gusto de Hansi Flick.