Fichajes Europa: Traspaso millonario de Pep, disputa entre Barcelona y Real Madrid por defensor

Petar Ratkov: El delantero serbio de 22 años fue fichado por la Lazio, la sorpresa esque el DT del club, Maurizio Sarri, no lo conoce. "No lo conozco, no sé quién es, y es normal, porque no tengo tiempo para ver la liga austriaca. No es casualidad que los clubes tengan siete u ocho ojeadores que siguen las ligas, en el Chelsea había 30", dijo.