Horóscopo de hoy domingo 11 de enero: emociones a flor de piel y decisiones del corazón

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada se presenta marcada por la introspección, los vínculos personales y la necesidad de encontrar equilibrio entre lo que sentimos y lo que expresamos.

Para algunos signos será un día de encuentros significativos, mientras que otros deberán bajar el ritmo y escuchar más a su entorno —y a sí mismos— antes de actuar.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Sentirás la prioridad de satisfacer las necesidades de un amigo o alguien de tu entorno familiar. Aunque nunca habías mostrado tus sentimientos hacia esta persona, vivirás momentos muy intensos y disfrutarás con una parte de ti desconocida hasta ahora.

TAURO (21 abril - 20 mayo). No vas a tener demasiada suerte en general en el día de hoy y es mejor que hagas lo menos posible por cambiarlo. Un día relajado, con el mayor tiempo posible en casa y sin compañía parece lo más adecuado para evitar consecuencias negativas.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Te preocupas mucho de los problemas familiares sin recibir ningún tipo de ayuda en las gestiones domésticas. Debes empezar a delegar parte de las tareas y obligaciones a algún otro miembro de la familia. Te sentirás mucho más relajado.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Llega una etapa que estabilidad que en los Cáncer más que asentados que puede significar la llegada de hijos o el deseo de tenerlos, que te llevará directamente a un estadio de estabilidad y disfrute de familia, lo que sería muy beneficioso para otras facetas de tu vida.

LEO (23 julio - 22 agosto). Día muy próspero en el terreno amoroso con alguna que otra sorpresa, ya que conocerás una persona muy interesante que despertará sentimientos muy olvidados. No dejes escapar las oportunidades que pasan por delante de ti.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tendrás que andar más despierto si quieres conseguir algo con la persona amada. Para empezar, deberías informarle de tus sentimientos e intenciones para situarte con o sin ella. Si el miedo te paraliza, echa mano de una buena velada en la intimidad.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Si no tienes pareja, hoy cuentas con muchas posibilidades de iniciar una relación amorosa que podría ser más duradera de lo habitual en ti. Puede que se trate de alguien a quien ya conoces y con quien has tenido cierto contacto, pero lo verás con otros ojos.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Aunque tu trabajo y tu mundo profesional han llenado tu vida en los últimos años, ahora te toca asumir un cambio vital con el que no contabas. Relaja los ánimos y el ímpetu que te caracteriza y tomarás las decisiones correctas. La suerte te acompañará.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). La tranquilidad, los buenos sentimientos, el diálogo con todos los miembros de tu familia... Todo resultará ideal para disfrutar de un día pletórico rodeado de tus seres queridos, sin duda uno de los mejores del año.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Se sentirás muy intuitivo en la jornada de hoy; te entregarás a todo lo que se te da bien, a tus aficiones o incluso asuntos relacionados con los sentimientos. Disfrutarás de una velada muy agradable con algún miembro de la familia con el que compartirás confidencias.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Encontrarás en las artes o en los viajes la salida profesional y personal que estabas esperando. Centrarás tu carrera hacia estos campos que siempre te han apasionado y nunca habías contemplado como una salida laboral. Tus ideas serán muy bien acogidas.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tu arrogancia puede llegar a resultar molesta, sobre todo en determinados ambientes, en los que el nivel intelectual puede no estar a tu altura. Trata de posarte en la tierra de vez en cuando antes de que alguien pueda avergonzarte.