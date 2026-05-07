Zonas de Honduras que tendrán cortes de energía este viernes 8 de mayo

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas de Honduras se verán afectadas por los cortes de energía programados para este viernes 8 de mayo.
De acuerdo con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la suspensión del fluido se debe a los trabajos de mantenimiento programados por las cuadrillas.
De 8:00 am a 4:30 pm en Santa Cruz, San Francisco, Erandique, Lempira; Dolores, San Miguelito, San Juan, Intibucá
Municipio de San Juan Intibucá Casco urbano de San Juan Intibucá y las aldeas: Los Naranjos, La Lima, San José de Cataulaca, El Pelón, Los Peloncitos, Panila, Montañita, El Roblón, Azacualpa, El Portillo, El Tablón, Yaterique, Llano Redondo, La Ceibita, San Antonio, El Espinal, El Zarzal y los caseríos cercanos. Municipio de Santa Cruz, Lempira: Casco urbano de Santa Cruz y las aldeas: Candelaría, Linderos, Loma Limpia, Pajapas, San Pedro, Santa Rosa, Corral Falso, Aguataya, Carrizal y los caseríos cercanos. Municipio de San Francisco, Lempira: Casco urbano de San Francisco y las aldeas: Concordia, Jelpoa, Magdalena, Marquira, Rorruca, San Lucas y los caseríos cercanos. Municipio de Erandique, Lempira: Casco urbano de Erandique y las aldeas: Azacualpa, Concepción, El Carrizal, El Conal, El Rodeo, Gualguire, Guatincara, San Antonio Montaña, San Antonio Valle, Valle de la Cruz, Barrio Nuevo y los caseríos cercanos; Municipio de Dolores, Intibucá: Casco urbano de Dolores y las aldeas; Azacualpa, Borbollon, San José, El Derrumbo, Agua Blanca, Los Achotes, Valle Toco, El Cerrón y los caseríos cercanos. Municipio de San Miguelito, Intibucá: Casco urbano de San Miguelito y las aldeas Las Trancas, Agua Blanca, El Derrumbo, Los Mangos, El Rodeo, San Antonio, Laguna Grande, La Misión, Mangual, Aldeo Toco, Chapucay y los caceríos cercanos.
De 8:30 am a 4:30 pm en Mercedes Ocotepeque, Guarita, San Juan Guarita, Tomala, Tambla, Cololaca, Valladolid, La Virtud, Mapulaca, Gualcinse, Candelaria, Virginia, Piraera, San Andrés, Lempira
Las aldeas del municipio de San Marcos, Ocotepeque: El Tránsito, El Suyate, San Luis y los caseríos cercanos; Municipio de Guarita, Lempira: Casco urbano de Guarita y las aldeas: Santa Lucía, San Antonio, Olosingo, San Juan Junigual, San Pablo, Santa Cruz, Santa Cruz Queruco, Santo Tomás Chinquin, Terlaca; Municipio de San Juan Guarita, Lempira: Casco urbano de San Juan Guarita y las aldeas: El Rodeo, Los Horcones, Portillo, Pueblo Viejo, Sazalapa y los caseríos cercanos; Municipio de Tomalá, Lempira: Casco urbano de Tomala y las aldeas: Azacualpa, Copante, Morro, Los Horconcillos, Los Zuncullos, San Cristóbal, San Juan, San Lorenzo, San Marquitos, San Pablo, Santo Domingo, Aldea Nueva y los caseríos cercanos; Municipio de Tambla, Lempira: Casco urbano de Tambla y las aldeas: El Zarsal, San Francisco del Aceituno, Chorrera y los caseríos cercanos; municipio de Cololaca, Lempira: Casco urbano de Cololaca y las aldeas: Casitas, Las Flores, Malsincales, San Isidro Canguacota y los caseríos cercanos; Municipio de Valladolid, Lempira: Casco urbano de Valladolid y las aldeas: Agua Zarca, Chancoyote, Cordoncillo, El Socorro, Yupural, Gualcixe, Los Patios, Los Reales, La Hacienda, Tierra Blanca y los caseríos cercanos; Municipio de La Virtud, Lempira: Casco urbano de La Virtud y las aldeas: Catulaca, El Amatillo, El Cacahuatal, El Limón, Guajiniquil, La Cuesta, La Haciendita, Trinidad, Los Hernández, San Francisco, San José y los caseríos cercanos; Municipio de Mapulaca, Lempira: Casco urbano de Mapulaca y las aldeas: El Sitio, Los Planes, Llano de la Hamaca, San Antonio y los caseríos cercanos; Municipio de Gualcinse, Lempira: Casco urbano de Gualcinse y las aldeas: Congolón, Guacual, Gualcea, Guatemalita, Quesungual, Santa Cruz, Santo Tomás, San Marcos Mora, Tenango, Tixila y los caseríos cercanos; Municipio de Candelaria, Lempira: Casco urbano de Candelaria y las aldeas: La Arada, San Francisco, San José, San Lorenzo y los caseríos cercanos; Municipio de Virginia, Lempira: Casco urbano de Virginia y las aldeas: Agua Zarca, Celilac, El Rodeo, Guaquincora y los caseríos cercanos; municipio de Piraera, Lempira: Casco urbano de Piraera y las aldeas: Las Moras, Quisimaca, San Felipe, San Jerónimo, San José, San Pedro, San Sebastián, Guasquín, Pichigual y los caseríos cercanos; Municipio de San Andrés, Lempira: Casco urbano de San Andrés y las aldeas: Caona, Cenalaca, San José, San Simón, Santiago, Sosual, Sunsunlaca y los caseríos cercanos.