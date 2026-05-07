Zonas de Honduras que tendrán cortes de energía este viernes 8 de mayo

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas de Honduras se verán afectadas por los cortes de energía programados para este viernes 8 de mayo. De acuerdo con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la suspensión del fluido se debe a los trabajos de mantenimiento programados por las cuadrillas.

De 8:00 am a 4:30 pm en Santa Cruz, San Francisco, Erandique, Lempira; Dolores, San Miguelito, San Juan, Intibucá

Municipio de San Juan Intibucá Casco urbano de San Juan Intibucá y las aldeas: Los Naranjos, La Lima, San José de Cataulaca, El Pelón, Los Peloncitos, Panila, Montañita, El Roblón, Azacualpa, El Portillo, El Tablón, Yaterique, Llano Redondo, La Ceibita, San Antonio, El Espinal, El Zarzal y los caseríos cercanos. Municipio de Santa Cruz, Lempira: Casco urbano de Santa Cruz y las aldeas: Candelaría, Linderos, Loma Limpia, Pajapas, San Pedro, Santa Rosa, Corral Falso, Aguataya, Carrizal y los caseríos cercanos. Municipio de San Francisco, Lempira: Casco urbano de San Francisco y las aldeas: Concordia, Jelpoa, Magdalena, Marquira, Rorruca, San Lucas y los caseríos cercanos. Municipio de Erandique, Lempira: Casco urbano de Erandique y las aldeas: Azacualpa, Concepción, El Carrizal, El Conal, El Rodeo, Gualguire, Guatincara, San Antonio Montaña, San Antonio Valle, Valle de la Cruz, Barrio Nuevo y los caseríos cercanos; Municipio de Dolores, Intibucá: Casco urbano de Dolores y las aldeas; Azacualpa, Borbollon, San José, El Derrumbo, Agua Blanca, Los Achotes, Valle Toco, El Cerrón y los caseríos cercanos. Municipio de San Miguelito, Intibucá: Casco urbano de San Miguelito y las aldeas Las Trancas, Agua Blanca, El Derrumbo, Los Mangos, El Rodeo, San Antonio, Laguna Grande, La Misión, Mangual, Aldeo Toco, Chapucay y los caceríos cercanos.

De 8:30 am a 4:30 pm en Mercedes Ocotepeque, Guarita, San Juan Guarita, Tomala, Tambla, Cololaca, Valladolid, La Virtud, Mapulaca, Gualcinse, Candelaria, Virginia, Piraera, San Andrés, Lempira