Alza de combustibles eleva costos de construcción en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-El alza sostenida en los precios de los combustibles, sumada a la incertidumbre generada por el conflicto en Irán, está provocando un efecto dominó en la economía hondureña, particularmente en el sector de la construcción. Este escenario internacional ha incrementado los costos de producción y transporte de materiales esenciales, impactando directamente a desarrolladores, contratistas y consumidores finales. El encarecimiento de los combustibles influye de forma directa en la logística de distribución de insumos como el cemento, el acero y otros materiales básicos. A esto se suma la volatilidad en los mercados internacionales derivada del conflicto en Medio Oriente, que afecta las cadenas de suministro y eleva los precios de materias primas importadas. Expertos en la industria conversaron con EL HERALDO sobre los efectos a corto y mediano plazo.

Arnaldo Martínez, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), explicó que actualmente el alza de los combustibles está afectando los fletes y, en menor medida, materiales como el PVC y el cable eléctrico, con incrementos de entre 5% y 10%. “Esto se debe a los precios de resinas internacionales y del cobre; sin embargo, estos rubros representan apenas un 5% cada uno del costo total de una vivienda”, precisó.

“Esperamos que pase este mes. Terminando mayo, no sabemos qué pasará; no sabemos hasta cuándo van a aguantar los fabricantes de cemento y hierro. Todavía no nos han comunicado incrementos de precio directo”, añadió Martínez.

Como resultado, los costos de construcción han experimentado un incremento sostenido en los últimos meses. Este aumento no solo afecta a grandes proyectos de infraestructura, sino también a obras de menor escala, incluyendo remodelaciones y construcciones particulares.

Los grandes proyectos, como la construcción de carreteras, requieren del uso de carburantes

Gustavo Boquín, expresidente de la Chico, explicó que cualquier incremento en los combustibles impacta al sector construcción debido a su alta dependencia de los derivados del petróleo. Detalló que, por ejemplo, las carreteras pavimentadas utilizan asfalto o betún asfáltico, un derivado del petróleo, el cual se instala con maquinaria que funciona con diésel. Asimismo, la piedra utilizada en el asfalto es triturada con equipos que también dependen de este combustible. “Solo en el tema de carreteras se puede ver el impacto, pero también ocurre en la construcción en general.

Incluso el coque de petróleo, derivado de la refinación del crudo, es fundamental en la industria cementera”, explicó.

Boquín sostuvo que cualquier ajuste en los carburantes, por pequeño que sea, impacta directamente a la industria de la construcción.

El sector vivienda es uno de los más afectados. El aumento en los costos de los materiales encarece el valor final de las viviendas, reduciendo el acceso a soluciones habitacionales para amplios segmentos de la población. Esto genera presión tanto en el mercado formal como en el informal, donde muchas familias optan por postergar o abandonar proyectos de construcción.

El costo de la vivienda ha crecido un 30% en los últimos cinco años

Ariel Santos, vicepresidente de la Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (Asuprovih), manifestó que tanto el cemento como los bloques han aumentado de precio, afectando a la industria. “Es un efecto tremendo en la construcción. Un bloque cuesta entre 22 y 25 lempiras; desde ahí ya hay afectación”, señaló. Desde la pandemia en 2020, el costo de la vivienda ha aumentado de forma drástica. En los últimos cinco años, el valor ha subido alrededor de un 30%. De continuar el alza en los materiales debido a los combustibles, el incremento podría ser mayor. Esta situación preocupa en un país con un déficit habitacional superior al millón de viviendas, donde anualmente apenas se construyen entre 15,000 y 30,000 unidades. En ciudades como San Pedro Sula, el precio de una vivienda supera los 2.5 millones de lempiras en su rango más bajo, aunque comúnmente parte desde los cuatro millones. Esto hace que adquirir una vivienda sea cada vez más difícil. Santos explicó que, debido al encarecimiento, los metros cuadrados de construcción se han reducido, aunque los precios se mantienen elevados. “La casa puede costar cuatro millones de lempiras, pero con menos metros cuadrados que antes”, indicó. Los préstamos, que oscilan entre 1.5 y 2.5 millones de lempiras, quedan por debajo de los precios actuales del mercado, donde una vivienda puede costar entre tres y cuatro millones de lempiras como mínimo. “En San Pedro Sula y Tegucigalpa ya no hay vivienda social; es una deuda pendiente del Gobierno”, afirmó.

Aumentan las importaciones de hierro y acero

De acuerdo con un informe del Banco Central de Honduras (BCH) a febrero de 2026, las adquisiciones desde el exterior de suministros industriales ascendieron a 800.2 millones de dólares (29.5% del total), lo que representa un incremento de 114.7 millones de dólares (16.7%). Este aumento se debe principalmente a mayores compras de productos procesados destinados a la industria, especialmente hierro y acero provenientes de China. Asimismo, los desarrolladores enfrentan márgenes más estrechos, lo que podría traducirse en una desaceleración de nuevos proyectos. Esta situación plantea desafíos para la economía nacional, dado que el sector construcción es uno de los principales motores de empleo y crecimiento en Honduras.

Los grandes proyectos residenciales y comerciales podrían detenerse

Alejandro Puerto, directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (Cich), señaló que muchos materiales son importados, por lo que el costo de los fletes, tanto marítimos como terrestres, ha aumentado. “La logística se ha encarecido y está reduciendo la utilidad. A muchas personas les está yendo mal en sus proyectos, porque negociaron con precios anteriores y ahora enfrentan pérdidas”, comentó. Puerto detalló que todos los segmentos, residencial, comercial e industrial, están siendo impactados. “Tenemos aumentos tanto en el costo del material como en el transporte; la relación puede estimarse en un 60% materiales y 40% logística”, explicó. Advirtió que, si los precios no disminuyen, podría producirse una recesión en el sector, ya que los desarrolladores optarían por frenar nuevas inversiones para evitar pérdidas. Según la Encuesta de Construcción de Obras Privadas Techadas (ECOPT) 2025, la construcción privada estuvo liderada por el destino residencial, con 1,357.0 mil metros cuadrados (65.1% del total). Le siguieron los espacios comerciales, con 517.5 mil metros cuadrados (24.8%).

Los materiales más usados en la construcción, de acuerdo a informe del BCH