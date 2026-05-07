¿Cuándo vencen las amnistías aprobadas en el Congreso de Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.-El Congreso Nacional aprobó en febrero de 2026 un paquete de amnistías mediante el Decreto Legislativo No. 7-2026, publicado en La Gaceta el 13 de febrero de 2026.
Esta amnistía libera del pago de multas, recargos e intereses por mora. Entre el paquete se incluye la condonación de recargos por mora en facturas de energía eléctrica acumuladas hasta diciembre de 2025.
Para aplicar a la amnistía, los abonados deben acudir a cualquiera de las oficinas de atención al cliente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI) y su código de cliente.
El programa permite planes de pago de hasta 36 meses, con una prima inicial del 10%. La amnistía aplica tanto para personas naturales como jurídicas. Los canales oficiales de información de la Enee son la línea 118 y el WhatsApp 9440-1515.
La institución recuerda que el personal que realiza labores en campo debe portar identificación oficial. En cuanto a la amnistía vehicular, esta exonera de multas y sanciones por el impago de la Tasa Única Anual por Matrícula Vehicular y tasas viales de 2025 hacia atrás.
El Instituto de la Propiedad (IP) facilita la gestión de estos beneficios para los propietarios de vehículos. Los usuarios pueden aplicar a la amnistía y suscribir planes de pago de hasta 12 meses.
El trámite puede realizarse en línea a través del sitio web www.ip.gob.hn, seleccionando Registro Vehicular y luego Consultas, tasa vehicular y plan de pago.
Personal del IP explicó que, si una persona ya cuenta con un arreglo de pago que incluye multas y desea acogerse a la amnistía, puede cancelar el acuerdo vigente y suscribir uno nuevo para obtener el beneficio.
Advirtieron que quienes mantengan arreglos de pago deben cumplir con las cuotas en tiempo y forma, ya que, una vez finalizada la amnistía, si caen en mora nuevamente, se aplicarán otra vez las multas y recargos.
También existe amnistía municipal que elimina multas, intereses y recargos en el pago de bienes inmuebles, servicios públicos y tasas municipales; así como en el servicio de agua potable, telefonía de Hondutel y una amnistía migratoria por suspensión del pago de la sanción administrativa por ingreso irregular al país para personas migrantes en tránsito.
La vigencia de estas amnistías es de tres meses. Es decir, las amnistías municipales, energética, vehicular, de Hondutel y agua potable vencen el 13 de mayo de 2026.
En cuanto a la amnistía tributaria del Servicio de Administración de Rentas (SAR), esta vence el 13 de junio de 2026 (vencimiento de cuatro meses). La amnistía migratoria estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.