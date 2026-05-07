¿Cuándo vencen las amnistías aprobadas en el Congreso de Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.-El Congreso Nacional aprobó en febrero de 2026 un paquete de amnistías mediante el Decreto Legislativo No. 7-2026, publicado en La Gaceta el 13 de febrero de 2026. Esta amnistía libera del pago de multas, recargos e intereses por mora. Entre el paquete se incluye la condonación de recargos por mora en facturas de energía eléctrica acumuladas hasta diciembre de 2025. Para aplicar a la amnistía, los abonados deben acudir a cualquiera de las oficinas de atención al cliente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI) y su código de cliente.

El programa permite planes de pago de hasta 36 meses, con una prima inicial del 10%. La amnistía aplica tanto para personas naturales como jurídicas. Los canales oficiales de información de la Enee son la línea 118 y el WhatsApp 9440-1515. La institución recuerda que el personal que realiza labores en campo debe portar identificación oficial. En cuanto a la amnistía vehicular, esta exonera de multas y sanciones por el impago de la Tasa Única Anual por Matrícula Vehicular y tasas viales de 2025 hacia atrás. El Instituto de la Propiedad (IP) facilita la gestión de estos beneficios para los propietarios de vehículos. Los usuarios pueden aplicar a la amnistía y suscribir planes de pago de hasta 12 meses. El trámite puede realizarse en línea a través del sitio web www.ip.gob.hn, seleccionando Registro Vehicular y luego Consultas, tasa vehicular y plan de pago. Personal del IP explicó que, si una persona ya cuenta con un arreglo de pago que incluye multas y desea acogerse a la amnistía, puede cancelar el acuerdo vigente y suscribir uno nuevo para obtener el beneficio.