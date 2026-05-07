Buscan reducir las altas cuotas que pagan los jubilados al Seguro Social

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal, Carlos Umaña, presentó un proyecto de ley encaminado a homologar los porcentajes de cotización de todos los institutos de previsión del país. La iniciativa surge tras identificar una desigualdad en el sistema actual, donde los jubilados terminan aportando una cuota mayor que los trabajadores activos, lo que afecta directamente los ingresos de las personas de la tercera edad que ya cumplieron su ciclo laboral. ​La propuesta establece que todos los jubilados paguen una cuota idéntica a la de los derechohabientes activos, basada en un techo de 14,000 lempiras. Con este ajuste, la contribución individual rondaría los 500 lempiras mensuales, sumado a la aportación patronal correspondiente, devolviendo así una cantidad significativa de dinero a los pensionados que actualmente sufren deducciones desproporcionadas sobre el total de su jubilación.

​"Esto no puede ser, la clase más desprotegida, los jubilados, paga más que la clase activa; estoy introduciendo un producto de ley para que todos los jubilados paguen igual", explicó el diputado Carlos Umaña. ​Uno de los sectores que se vería beneficiado directamente es el magisterio, ya que muchos docentes han mostrado temor de incorporarse al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) debido a los altos costos de cotización. Al homologar las tasas con los demás institutos de previsión, se espera que más de 20,000 maestros se sumen a las filas del Seguro Social sin el miedo de ver mermadas sus pensiones por cobros excesivos del 7.5% sobre la totalidad de sus ingresos. ​Según el proyectista, esta medida no representa un riesgo para la estabilidad financiera del IHSS, debido a que la institución cuenta actualmente con un superávit de más de 2,500 millones de lempiras sin ejecutar. Además, el ingreso masivo de nuevos cotizantes del sector magisterial compensaría cualquier ajuste en las cuotas de los jubilados, fortaleciendo el principio de solidaridad que debe regir la seguridad social en el país.