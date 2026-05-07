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Diputado propone creación de UMAR, oficinas de apoyo y seguimiento a migrantes retornados

​A pesar de que la normativa vigente contempla estos espacios, la realidad es alarmante, pues se estima que apenas 10 de las 298 municipalidades cuentan con una oficina funcional

  • Actualizado: 07 de mayo de 2026 a las 14:08
Diputado propone creación de UMAR, oficinas de apoyo y seguimiento a migrantes retornados

El diputado de Libre, Melvin Martínez, presentó el proyecto de ley.

 Foto: Cortesía Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- ​El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Melvin Martínez, presentó un proyecto de ley orientado a la creación obligatoria de las Unidades Municipales de Atención al Migrante Retornado (UMAR).

La iniciativa surge ante la carencia de estructuras locales que brinden seguimiento a los hondureños que regresan al país, quienes actualmente enfrentan un vacío institucional al llegar a sus comunidades de origen tras ser deportados o retornar voluntariamente.

​A pesar de que la normativa vigente contempla estos espacios, la realidad en el territorio nacional es alarmante, pues se estima que apenas 10 de las 298 municipalidades cuentan con una oficina funcional.

Esta ausencia de respuesta local contrasta con el presupuesto anual de al menos cinco millones de dólares que maneja la Secretaría de Relaciones Exteriores para la atención al migrante, fondos que no están llegando de manera efectiva a los municipios para asistir a quienes retornan con alta vulnerabilidad.

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Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

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