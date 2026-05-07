Tras fuerte tiroteo, Policía sitia escondite de presunto líder de "Cartel del Diablo"

Yoro, Honduras.-En medio de un intenso operativo destinado a desarticular la estructura criminal conocida como "Cartel del Diablo", la Policía Nacional busca este jueves capturar al presunto líder de la banda, señalado por su participación en múltiples homicidios registrados en el departamento de Yoro.
La operación incluye el bloqueo de carreteras en sectores de Sulaco, en Yoro, y el municipio de Marale, Francisco Morazán, donde se produjo más temprano un enfrentamiento armado entre los presuntos criminales y miembros de la Policía Nacional.
El intercambio de disparos habría dejado al menos una persona herida y se trataríad del cabecilla de la organización delictiva, presuntamente vinculada a varias muertes violentas ocurridas en los últimos meses en Yoro.
La Policía Nacional mantiene un operativo de sitio y rastreo en la zona montañosa, entre Sulaco y Yoro, a donde el sospechoso habría huido a bordo de una motocicleta tras resultar herido de gravedad. Un rastro de sangre habría permitido a las autoridades seguir la pista hasta el área donde se presume se encuentra el campamento de la organización criminal.
Cabe señalar que ya han sido capturados varios integrantes del "Cartel del Diablo", entre ellos Modesto Murillo, alias “Supremo Corta Cabeza”, detenido el miércoles.
También figuran entre los arrestados Carlos Palma, alias “Calolo”, y Eduin Eraldo Palma Banegas, alias “El Puñal”, todos con un rosario de delitos.
De acuerdo con las investigaciones, esta estructura criminal estaría implicada en el secuestro y asesinato del pastor y cafetalero Óscar Núñez, quien fue ultimado tras el pago de cerca de medio millón de lempiras como rescate.
Hasta el filo de este mediodía el operativo policial para la ubicación del sospechoso, cuyo nombre no ha sido confirmado, continuaba activo.