Tras fuerte tiroteo, Policía sitia escondite de presunto líder de "Cartel del Diablo"

Yoro, Honduras.-En medio de un intenso operativo destinado a desarticular la estructura criminal conocida como "Cartel del Diablo", la Policía Nacional busca este jueves capturar al presunto líder de la banda, señalado por su participación en múltiples homicidios registrados en el departamento de Yoro.

La operación incluye el bloqueo de carreteras en sectores de Sulaco, en Yoro, y el municipio de Marale, Francisco Morazán, donde se produjo más temprano un enfrentamiento armado entre los presuntos criminales y miembros de la Policía Nacional.

El intercambio de disparos habría dejado al menos una persona herida y se trataríad del cabecilla de la organización delictiva, presuntamente vinculada a varias muertes violentas ocurridas en los últimos meses en Yoro.