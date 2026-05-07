Capturan a hombre que mató a empresaria en Comayagua; es su expareja

La detención fue ejecutada en la colonia San Miguel #2 por equipos de la Unidad Departamental de Investigación Criminal N.° 3 (UDIC-3), quienes desarrollaron labores de seguimiento e investigación para ubicar al sospechoso.

Comayagua, Honduras.- Un hombre acusado de asesinar a balazos a su expareja sentimental fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el municipio de Comayagua, luego de varios días de búsqueda por el crimen ocurrido en La Libertad.

El detenido es Edwin Alonso Flores Caballero, de 44 años, originario y residente en La Libertad, Comayagua, y enfrenta cargos por el delito de femicidio agravado.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho violento ocurrió el pasado 2 de mayo en un restaurante situado en el barrio La Ceibita, donde se encontraba la víctima, identificada como Nancy Carina Hernández Domínguez, de 37 años de edad.

Las indagaciones señalan que el ahora imputado llegó al negocio y presuntamente disparó en múltiples ocasiones contra la mujer, para luego escapar con rumbo desconocido.

Tras el ataque, familiares trasladaron a Hernández Domínguez a un centro asistencial; sin embargo, médicos confirmaron que había fallecido debido a la gravedad de las heridas.

Luego de recopilar evidencias y testimonios, las autoridades lograron fortalecer el expediente investigativo, lo que permitió que el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua emitiera una orden de captura el 6 de mayo de 2026.