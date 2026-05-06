Trabajos en cortina inflable en Los Laureles buscan asegurar agua para Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) ejecuta trabajos de reparación en la cortina inflable de la represa Los Laureles, una estructura importante para garantizar el máximo almacenamiento de agua en este embalse capitalino.

Las labores forman parte del mantenimiento preventivo anual que realiza la institución antes de la llegada de la temporada lluviosa, con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento del sistema hídrico.

“El mantenimiento de la cortina inflable es un trabajo que realizamos todos los años para asegurar que esté lista para el invierno”, explicó Gustavo Boquín, gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento.

La cortina inflable permite incrementar significativamente la capacidad del embalse, convirtiéndose en un componente esencial para el abastecimiento de agua en Tegucigalpa.

Según Boquín, esta estructura puede sufrir daños por ramas, impacto de objetos extraños o, en casos extremos, actos de vandalismo o sabotaje mientras se encuentra elevada para almacenar agua.

De acuerdo con las autoridades, la vida útil de este tipo de infraestructura ronda los 30 años, aunque su durabilidad depende del mantenimiento constante y de las condiciones ambientales.