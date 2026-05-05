Abastecimiento de agua potable en Tegucigalpa está garantizado hasta el 8 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) aseguró que el abastecimiento de agua en la capital hondureña está garantizado hasta el 8 de agosto este año, a pesar de la reducción en los niveles de las principales represas como La Concepción y Los Laureles.

El gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín, informó que la proyección se mantiene siempre y cuando no se registren lluvias en las próximas semanas, lo que permitiría sostener la planificación actual del servicio.

Con niveles de 48% en la represa La Concepción y 42% en Los Laureles, las autoridades municipales sostienen que existe un margen de maniobra para continuar abasteciendo a la población bajo el esquema de racionamiento vigente.

“Nosotros necesitamos 240 mil metros cúbicos diarios a máxima capacidad. Sin embargo, en invierno solo logramos producir 180 mil. De ese volumen que se envía a las viviendas, únicamente se facturan 95 mil metros cúbicos”, explicó Boquín.

El funcionario reconoció que el racionamiento sigue siendo una medida necesaria ante la limitada capacidad de producción y almacenamiento de agua en la ciudad capital.

“El racionamiento es fuerte y no se puede negar. Hay colonias donde el servicio se brinda cada cinco días y otras cada tres, dependiendo de la zona de conexión”, detalló el entrevistado.

El titular recordó que “el mayor racionamiento histórico en Tegucigalpa ha sido de nueve días. Actualmente estamos en cinco días y medio, por lo que aún hay margen de maniobra. Esperamos no recurrir a planes de contingencia junto con Copeco”, afirmó el gerente.