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Abastecimiento de agua potable en Tegucigalpa está garantizado hasta el 8 de agosto

La UMAPS aseguró que el suministro de agua en la capital está garantizado hasta el 8 de agosto, a pesar de bajos niveles de las represas La Concepción y Los Laureles

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 15:44
Abastecimiento de agua potable en Tegucigalpa está garantizado hasta el 8 de agosto

Autoridades de la UMAPS proyectan suministro de agua hasta agosto en la capital, aunque persiste el racionamiento por los bajos niveles en represas como La Concepción que actualmente es del 48%.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) aseguró que el abastecimiento de agua en la capital hondureña está garantizado hasta el 8 de agosto este año, a pesar de la reducción en los niveles de las principales represas como La Concepción y Los Laureles.

El gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín, informó que la proyección se mantiene siempre y cuando no se registren lluvias en las próximas semanas, lo que permitiría sostener la planificación actual del servicio.

Con niveles de 48% en la represa La Concepción y 42% en Los Laureles, las autoridades municipales sostienen que existe un margen de maniobra para continuar abasteciendo a la población bajo el esquema de racionamiento vigente.

“Nosotros necesitamos 240 mil metros cúbicos diarios a máxima capacidad. Sin embargo, en invierno solo logramos producir 180 mil. De ese volumen que se envía a las viviendas, únicamente se facturan 95 mil metros cúbicos”, explicó Boquín.

El funcionario reconoció que el racionamiento sigue siendo una medida necesaria ante la limitada capacidad de producción y almacenamiento de agua en la ciudad capital.

“El racionamiento es fuerte y no se puede negar. Hay colonias donde el servicio se brinda cada cinco días y otras cada tres, dependiendo de la zona de conexión”, detalló el entrevistado.

El titular recordó que “el mayor racionamiento histórico en Tegucigalpa ha sido de nueve días. Actualmente estamos en cinco días y medio, por lo que aún hay margen de maniobra. Esperamos no recurrir a planes de contingencia junto con Copeco”, afirmó el gerente.

Represas del Distrito Central están en niveles entre 42% y 48% en plena temporada seca

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la población para hacer un uso responsable del recurso hídrico y contribuir a la protección de las fuentes abastecedoras.

Se enfatizó en la importancia de cuidar el bosque, especialmente en zonas como La Tigra, donde los incendios forestales representan una amenaza directa para la producción de agua.

La represa Los Laureles tiene un nivel de 42% de agua, es decir, menos de la mitad de su capacidad de alamcenamiento.

La represa Los Laureles tiene un nivel de 42% de agua, es decir, menos de la mitad de su capacidad de alamcenamiento.

 (Foto: Alex Pérez/EL HERALDO)

Boquín agregó que las autoridades han intensificado las labores de monitoreo mediante tecnología, incluyendo el uso de drones, y ya se reporta la detención de dos personas vinculadas a incendios forestales.

Por otra parte, agregó que “se trabaja en la reparación de fugas en el menor tiempo posible: las de agua potable en menos de ocho horas y las de aguas negras en menos de 24. La meta es reducir estos tiempos a cuatro y 12 horas, respectivamente”.

¿Cuál es el abastecimiento de agua en las represas de la capital?

Las autoridades de UMAPS señalaron que, mientras no entren en funcionamiento nuevas represas, la ciudad continuará enfrentando limitaciones estructurales en el sistema de agua potable.

Tegucigalpa no tiene problemas de lluvia; el problema es de almacenamiento, tratamiento y conducción del agua”, concluyó Boquín.

Se necesitan 100 millones de metros cúbicos

Por su parte, el presidente de la Asociación de Juntas de Agua de Honduras, Manuel Amador, advirtió que la capital requiere al menos 100 millones de metros cúbicos de agua para garantizar el abastecimiento durante todo un año.

La estimación responde a la creciente demanda del recurso hídrico en el Distrito Central, donde el incremento poblacional y las limitaciones en la producción han profundizado el desafío de suministro continuo.

El dirigente explicó que este volumen es adicional a la capacidad actual de los principales embalses que abastecen la ciudad, entre ellos Los Laureles, La Concepción y el sistema de El Picacho, que operan bajo presión en temporadas secas.

La necesidad de nuevas fuentes y proyectos de almacenamiento se vuelve cada vez más importante para reducir el impacto de la escasez, consideró Amador.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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