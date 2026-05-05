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Congreso Nacional oficializa suspensión de la diputada Isis Cuellar y juramenta a su suplente

El Poder Legislativo dio cumplimiento a la resolución y suspendió a la congresista Isis Cuellar de sus funciones hasta que haya sentencia definitiva en su caso

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 18:13
Congreso Nacional oficializa suspensión de la diputada Isis Cuellar y juramenta a su suplente

En el puesto de Cuéllar ya se encuentra sentada la diputada Gabriela Alejandra López Dubón.

Foto: Marvin Salgado | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno del Congreso Nacional fue notificado formalmente este martes sobre la suspensión del cargo de la diputada por el departamento de Copán, Isis Cuellar, quien enfrenta un proceso judicial por presuntos actos de corrupción.

La medida, dictada por los tribunales de la República, hizo que la junta directiva realizara los movimientos internos correspondientes para asegurar que la representación legislativa de dicho departamento no quede vacante durante el tiempo que dure la restricción legal de la parlamentaria.

​La suspensión de Cuellar ocurre en el marco de la investigación denominada "Chequesol", donde se le vincula con el presunto desvío de fondos públicos destinados a proyectos sociales.

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Al ser una orden judicial firme, el Poder Legislativo procedió a dar cumplimiento inmediato a la resolución, desplazando a la congresista de sus funciones hasta que se dicte una sentencia definitiva en su caso.

​"Se encuentra notificado el Congreso de la suspensión de la compañera diputada por Copán, Isis Cuellar, por orden de los tribunales de la República", informó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

​Ante este escenario, la Cámara Legislativa procedió a la integración de la diputada Gabriela Alejandra López Dubón, quien a partir de este 5 de mayo asume las funciones como diputada propietaria por Copán.

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​La Secretaría del Congreso Nacional fue instruida para realizar los trámites administrativos pertinentes, incluyendo la notificación a la pagaduría para el ajuste de los honorarios y la formalización de la suplente en el registro de asistencia.

Con este acto, se busca garantizar que el proceso legislativo continúe sin interrupciones, respetando el debido proceso legal al que está sometida la diputada Cuellar mientras se evacuan las pruebas en las instancias judiciales correspondientes.

​"Queda integrada la compañera diputada Gabriela Alejandra López Dubón como propietaria del departamento de Copán para que quede ya en funciones a partir de hoy", puntualizó el presidente Zambrano.

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Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

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