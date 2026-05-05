Congreso Nacional oficializa suspensión de la diputada Isis Cuellar y juramenta a su suplente

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno del Congreso Nacional fue notificado formalmente este martes sobre la suspensión del cargo de la diputada por el departamento de Copán, Isis Cuellar, quien enfrenta un proceso judicial por presuntos actos de corrupción. La medida, dictada por los tribunales de la República, hizo que la junta directiva realizara los movimientos internos correspondientes para asegurar que la representación legislativa de dicho departamento no quede vacante durante el tiempo que dure la restricción legal de la parlamentaria. ​La suspensión de Cuellar ocurre en el marco de la investigación denominada "Chequesol", donde se le vincula con el presunto desvío de fondos públicos destinados a proyectos sociales.

Al ser una orden judicial firme, el Poder Legislativo procedió a dar cumplimiento inmediato a la resolución, desplazando a la congresista de sus funciones hasta que se dicte una sentencia definitiva en su caso. ​"Se encuentra notificado el Congreso de la suspensión de la compañera diputada por Copán, Isis Cuellar, por orden de los tribunales de la República", informó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. ​Ante este escenario, la Cámara Legislativa procedió a la integración de la diputada Gabriela Alejandra López Dubón, quien a partir de este 5 de mayo asume las funciones como diputada propietaria por Copán.