Con integración provisional, la Sala Constitucional evacúa 105 expedientes

Tegucigalpa, Honduras.-La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) evacuó 105 expedientes en una jornada extraordinaria orientada a reducir la mora judicial, en medio de la crisis operativa derivada de la falta de integración completa de magistrados.

El vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó que el objetivo es “evacuar y firmar la mayor cantidad de expedientes posibles con los magistrados disponibles”, con el apoyo de magistrados designados para completar el quórum requerido.

Según detalló, los expedientes firmados corresponden principalmente a trámites procesales como admisiones, señalamientos de audiencia, declaratorias de incompetencia y sobreseimientos, los cuales no implican resoluciones de fondo, pero son necesarios para dar continuidad a los casos.

A esta cifra se suman alrededor de 50 expedientes adicionales firmados por la presidenta de la Sala de lo Constitucional, Francisca Villela, relacionados con gestiones administrativas como certificaciones, copias, solicitudes previas y autos para continuar procedimientos.

De acuerdo con los datos oficiales, desde el 26 de marzo se acumulaban aproximadamente 179 expedientes.

Tras la jornada, ya se han evacuado 105, por lo que permanecen unos 74 pendientes. No obstante, al descontar entre 20 y 21 expedientes previamente firmados, la carga reciente se reduce a cerca de 53 casos.

El Poder Judicial señaló que estas acciones forman parte de una estrategia coordinada por la presidencia de la Corte para disminuir el atraso acumulado en la Sala de lo Constitucional, instancia clave para la resolución de recursos y garantías constitucionales.