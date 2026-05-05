Cohep señala que sin inversión no habrá generación de empleo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, informó que se ha retomado el trabajo conjunto entre el sector privado y el gobierno con el objetivo de mejorar las condiciones económicas del país.

Gallardo indicó que actualmente existe voluntad de las partes para avanzar en espacios de diálogo que permitan atender problemas estructurales, como el desempleo.

“Lo importante es que estamos retomando el trabajo, que ha habido participación del sector gubernamental y que todos tenemos voluntad de trabajar en una mesa tripartita por mejorar las condiciones de vida de los hondureños y mejorar la inversión en Honduras”, expresó.