Cohep señala que sin inversión no habrá generación de empleo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, informó que se ha retomado el trabajo conjunto entre el sector privado y el gobierno con el objetivo de mejorar las condiciones económicas del país.
Gallardo indicó que actualmente existe voluntad de las partes para avanzar en espacios de diálogo que permitan atender problemas estructurales, como el desempleo.
“Lo importante es que estamos retomando el trabajo, que ha habido participación del sector gubernamental y que todos tenemos voluntad de trabajar en una mesa tripartita por mejorar las condiciones de vida de los hondureños y mejorar la inversión en Honduras”, expresó.
La dirigente empresarial sostuvo que uno de los principales retos del país sigue siendo la generación de empleo. En ese sentido, advirtió que sin inversión, tanto nacional como extranjera, será difícil crear nuevas fuentes de trabajo.
“Uno de los problemas que Honduras más tiene es el tema del empleo y aquí hay que ver muchas cosas, porque para ver esas fuentes de empleo necesitamos inversión, tanto nacional como extranjera”, señaló.
Gallardo también apuntó a la necesidad de mejorar condiciones clave para atraer capital, como la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana.
Además, mencionó la importancia de facilitar el acceso a financiamiento para emprendedores de todos los niveles. Según indicó, estas condiciones permitirían que pequeños, medianos y grandes empresarios puedan desarrollar sus proyectos.
También subrayó que la falta de oportunidades laborales impulsa a muchos jóvenes a migrar fuera del país.
La presidenta del Cohep reiteró que el trabajo conjunto entre sectores será clave para impulsar medidas que favorezcan el crecimiento económico.