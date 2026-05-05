Visión Mundial impulsa programa para empoderar a estudiantes vulnerables

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de los jóvenes estudiantes en el país, la organización Visión Mundial Honduras, con apoyo de la Secretaría de Educación (Seduc) lanzaron el proyecto "Educación Super Pilas". El programa que fue dado a conocer este martes, y busca, mediante un proceso de formación integral, empoderar a los adolescentes en situación de vulnerabilidad, brindándoles herramientas para una transición exitosa a la vida adulta. Se pretender beneficiar a unos 25,000 adolescentes del segundo y tercer ciclo de educación básica (de cuarto a noveno grado) y de educación media en los 18 departamentos del país.

La iniciativa ofrece herramientas que les permitan a los estudiantes desarrollar habilidades sociales, emocionales, cognitivas y vocacionales. Además se enfoca en cuatro dimensiones claves: salud y bienestar; trascender y transforma; cultura emprendedora y ciudadanía activa; y digital, todas alineadas al enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Arte y Matemáticas) que promueve la Seduc este año. Wilmer Gallardo, especialista en Emprendimiento e Innovación para Honduras, El Salvador y Guatemala en Visión Mundial, indicó que "la idea del proyecto es fortalecer las habilidades blandas, las habilidades transferibles y las prosociales; además de promover los valores". Son unos 400 centros educativos de zonas rurales y periurbanas donde se implementará el programa, apuntó Gallardo.