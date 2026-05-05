Visión Mundial impulsa programa para empoderar a estudiantes vulnerables

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de los jóvenes estudiantes en el país, la organización Visión Mundial Honduras, con apoyo de la Secretaría de Educación (Seduc) lanzaron el proyecto "Educación Super Pilas".
El programa que fue dado a conocer este martes, y busca, mediante un proceso de formación integral, empoderar a los adolescentes en situación de vulnerabilidad, brindándoles herramientas para una transición exitosa a la vida adulta.
Se pretender beneficiar a unos 25,000 adolescentes del segundo y tercer ciclo de educación básica (de cuarto a noveno grado) y de educación media en los 18 departamentos del país.
La iniciativa ofrece herramientas que les permitan a los estudiantes desarrollar habilidades sociales, emocionales, cognitivas y vocacionales.
Además se enfoca en cuatro dimensiones claves: salud y bienestar; trascender y transforma; cultura emprendedora y ciudadanía activa; y digital, todas alineadas al enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Arte y Matemáticas) que promueve la Seduc este año.
Wilmer Gallardo, especialista en Emprendimiento e Innovación para Honduras, El Salvador y Guatemala en Visión Mundial, indicó que "la idea del proyecto es fortalecer las habilidades blandas, las habilidades transferibles y las prosociales; además de promover los valores".
Son unos 400 centros educativos de zonas rurales y periurbanas donde se implementará el programa, apuntó Gallardo.
Agregó que se espera que el impacto del programa se traduzca en la reducción de la deserción y la mejora de los niveles de aprendizaje de los estudiantes.
Durante el desarrollo del programa, los adolescentes fortalecerán la inteligencia emocional, que se centra en el autoconocimiento y la gestión de emociones.
Así como la inteligencia lingüística, que promueve la expresión y el pensamiento crítico; la inteligencia lógica financiera, que enseña la administración de recursos y la toma de decisiones económicas; e inteligencia digital, que promueve el uso responsable y estratégico de la tecnología.