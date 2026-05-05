“Tienen la boca grande y la valentía corta”: López sobre querellas contra figuras políticas

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, se refirió a las acciones legales que estaría tomando contra sus detractores, aunque recriminó que varias de sus solicitudes ante la justicia han tardado en recibir respuesta.
“Nosotros no hemos tenido amparo. No hemos tenido protección estatal en el sentido de que se respondan siquiera nuestras solicitudes”, dijo López.
La consejera citó que “pasaron 75 días para que me admitieran un amparo” que interpuso el 30 de noviembre.
“Es difícil querer la institucionalidad cuando no funciona, ¿verdad? Tenemos que intentarlo, y a uno le cansa que las personas tengan la boca tan grande”, recriminó López.
La funcionaria aseguró: “Yo sé que no me conocen, pero yo no vengo de un lugar donde esas acciones de las que me están acusando se hayan normalizado, y no voy a permitir que sigan ensuciando y deformando quién yo soy, únicamente porque tienen la boca grande y la valentía corta”.
En la entrevista, concedida a varios medios de comunicación este martes 5 de mayo, López no mencionó directamente a las personas a las que podría querellar. Sin embargo, en entrevistas anteriores confirmó que presentará ante la Corte Suprema de Justicia una querella contra el excandidato presidencial Salvador Nasralla y su esposa Iroshka Elvir.
“Yo voy a querellar a Salvador Nasralla. Ya estoy cansada, me pueden revisar mis cuentas; yo le pregunto si le reviso las suyas, ¿qué pasa? Porque aquí las cuentas que tienen que rendir por las campañas son públicas y yo vivo de mi salario”, confirmó López días atrás en una entrevista con un medio de comunicación televisivo.
En sus declaraciones de este martes 5 de mayo, López agregó: "Yo no le hice caso a Libre (Libertad y Refundación) cuando me estaba exigiendo, que querían organizar marchas para que renunciara, yo porque le voy a parecer a dos que tres que de vez en cuando dieron una entrevista o desde la comodidad de su sofá estaban viendo que sucedía en el noticiero no, señor aquí unos estábamos en el campo de batalla, hay unos que fueron casi víctimas y otros que fuimos víctimas".
Sobre su licencia para trabajar en el extranjero sostuvo que "todavía no tengo la fecha, porque depende de mi responsabilidad. Yo estoy trabajando en el Consejo y la licencia sería por un año".