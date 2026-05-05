“Tienen la boca grande y la valentía corta”: López sobre querellas contra figuras políticas

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, se refirió a las acciones legales que estaría tomando contra sus detractores, aunque recriminó que varias de sus solicitudes ante la justicia han tardado en recibir respuesta. “Nosotros no hemos tenido amparo. No hemos tenido protección estatal en el sentido de que se respondan siquiera nuestras solicitudes”, dijo López. La consejera citó que “pasaron 75 días para que me admitieran un amparo” que interpuso el 30 de noviembre. “Es difícil querer la institucionalidad cuando no funciona, ¿verdad? Tenemos que intentarlo, y a uno le cansa que las personas tengan la boca tan grande”, recriminó López.

La funcionaria aseguró: “Yo sé que no me conocen, pero yo no vengo de un lugar donde esas acciones de las que me están acusando se hayan normalizado, y no voy a permitir que sigan ensuciando y deformando quién yo soy, únicamente porque tienen la boca grande y la valentía corta”. En la entrevista, concedida a varios medios de comunicación este martes 5 de mayo, López no mencionó directamente a las personas a las que podría querellar. Sin embargo, en entrevistas anteriores confirmó que presentará ante la Corte Suprema de Justicia una querella contra el excandidato presidencial Salvador Nasralla y su esposa Iroshka Elvir. “Yo voy a querellar a Salvador Nasralla. Ya estoy cansada, me pueden revisar mis cuentas; yo le pregunto si le reviso las suyas, ¿qué pasa? Porque aquí las cuentas que tienen que rendir por las campañas son públicas y yo vivo de mi salario”, confirmó López días atrás en una entrevista con un medio de comunicación televisivo.