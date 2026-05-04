Enfermeras esperan diálogo con Salud tras incumplimiento de acuerdos

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Enfermeras Profesionales de Honduras mantiene la expectativa de ser convocado esta semana a una mesa de diálogo por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal), para acordar nuevos compromisos. Luego que se diera a conocer el incumplimiento de los acuerdos sobre el reintegro de las enfermeras por parte de las autoridades de la Sesal, el gremio espera que se puedan sentar a dialogar esta semana. Así lo manifestó Julia Benítez, presidenta del Colegio, quien aseguró que, pese a los acercamientos iniciales, aún no se han concretado soluciones efectivas para el reintegro de las trabajadoras afectadas.

"Estamos a la espera del cumplimiento por parte de las autoridades. En el momento de la reunión que sostuvimos con ellos inicialmente teníamos 37 despedidas, de las cuales se prometió recontratar a 22, pero hasta ahora solo cinco han sido llamadas y sin ninguna acción concreta", detalló. La dirigente gremial indicó que la cifra de despidos ha incrementado significativamente en las últimas semanas, alcanzando ya un total de 96 enfermeras separadas de sus cargos, lo que ha generado incertidumbre dentro del sector. Benítez subrayó que, a diferencia de otras ocasiones, el gremio ha optado por no realizar medidas de presión como huelgas o asambleas informativas, apostando al diálogo como vía principal para resolver el conflicto. En ese sentido, informó que el gremio se mantiene a la espera de ser convocado esta semana, tras un compromiso previo de las autoridades; de no concretarse el encuentro, advirtió que podrían analizar otras acciones. “Confiamos en el diálogo y por eso creemos que tenemos el derecho de ser escuchadas”, expresó.