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Unión Europea y AHER firman carta para impulsar energías renovables en Honduras

El acuerdo establece dos fases de cooperación para vincular empresas y promover inversiones bajo la estrategia Global Gateway en el país firmado este lunes

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 17:18
Unión Europea y AHER firman carta para impulsar energías renovables en Honduras

Ambas instituciones refuerzan su compromiso de avanzar hacia una matriz energética más sostenible.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La Unión Europea (UE) y la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER) firmaron este lunes una carta de intención para impulsar la vinculación entre empresas europeas y hondureñas del sector energético renovable.

El presidente de la junta directiva de AHER, Eduardo Guillermo Bennaton, destacó el alcance de la iniciativa y su impacto en el país. “Estamos seguros de que esta colaboración será fructífera para ambas partes, y sobre todo para Honduras. Hoy firmamos una carta; mañana impulsamos proyectos hacia un país más limpio, competitivo y con mayor sostenibilidad energética”, afirmó.

El acuerdo establece una estrategia de cooperación estructurada en dos fases. La primera contempla la identificación y conexión de empresas europeas y hondureñas interesadas en el desarrollo de proyectos energéticos.

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La carta también abre espacios de articulación entre el sector privado europeo y hondureño, con el objetivo de generar alianzas estratégicas.

La carta también abre espacios de articulación entre el sector privado europeo y hondureño, con el objetivo de generar alianzas estratégicas.

 (Foto: Cortesía )

La segunda fase se enfocará en la promoción de oportunidades de inversión, suministro de equipos, servicios especializados y ejecución de proyectos en el mediano plazo dentro del sector de energías renovables.

La iniciativa se enmarca en la estrategia Global Gateway de la Unión Europea, orientada a impulsar inversiones sostenibles, resilientes e inclusivas, además de fortalecer la cooperación económica entre Europa y América Latina.

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“Desde la Unión Europea hemos acompañado estos procesos y vemos con gran interés el rumbo que está tomando el sector. El fortalecimiento del sistema energético —a nivel nacional y regional— es clave para el desarrollo sostenible de Honduras”, señaló la jefa de cooperación, Cristina Marín.

Ambas partes coincidieron en que el acercamiento empresarial busca facilitar la transferencia de conocimiento, la innovación tecnológica y la atracción de capital hacia proyectos de energía limpia en el país.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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