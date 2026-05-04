Unión Europea y AHER firman carta para impulsar energías renovables en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Unión Europea (UE) y la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER) firmaron este lunes una carta de intención para impulsar la vinculación entre empresas europeas y hondureñas del sector energético renovable.

El presidente de la junta directiva de AHER, Eduardo Guillermo Bennaton, destacó el alcance de la iniciativa y su impacto en el país. “Estamos seguros de que esta colaboración será fructífera para ambas partes, y sobre todo para Honduras. Hoy firmamos una carta; mañana impulsamos proyectos hacia un país más limpio, competitivo y con mayor sostenibilidad energética”, afirmó.

El acuerdo establece una estrategia de cooperación estructurada en dos fases. La primera contempla la identificación y conexión de empresas europeas y hondureñas interesadas en el desarrollo de proyectos energéticos.