Autoridades de Salud afirman que vacunas son seguras tras muerte de tres niñas

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades sanitarias salieron al paso ante la preocupación generada por la muerte de tres menores de edad luego que se les aplicaran vacunas correspondientes a su edad. En ese sentido, las autoridades de la Secretaría señalaron que hasta el momento no existe evidencia que vincule directamente estos fallecimientos con el proceso de inmunización, por lo que defendieron la calidad y eficacia de las vacunas que se aplican en el esquema nacional de inmunización. Mediante comunicados, informaron que "las vacunas utilizadas en el país cumplen con criterios estrictos de calidad, seguridad y eficacia, y han demostrado históricamente reducir enfermedades graves y muertes infantiles".

Además destacaron que entre enero y marzo de 2026 se han aplicado más de 831,249 dosis de vacunas a niños y niñas menores de cinco años, de forma segura para protegerlos de las enfermedades. Los tres decesos registrados corresponden a menores de un año (dos de ellas de seis meses y una de cuatro meses), de las regiones sanitarias de Atlántida, Choluteca y la Metropolitana del Distrito Central; ellas se aplicaron las vacunas correspondientes para su edad, que incluye la vacuna hexavalente, neumoco y rotavirus, así como la dosis adicional de vitamina A. De acuerdo con la información preliminar, las menores recibieron sus vacunas del esquema nacional de vacunación y posteriormente presentaron reacciones adversas; desde entonces se activaron protocolos de investigación clínica y epidemiológica. Las autoridades sanitarias verificaron que las vacunas no estaban vencidas, que se mantuvo correctamente la cadena de frío y que no se reportaron eventos adversos en otros niños vacunados el mismo día. Asimismo, indicaron que las tres menores fueron vacunados siguiendo todos los protocolos establecidos por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), sin que se detectaran irregularidades en el procedimiento. Odalis García, jefa del programa, aseguró que se aún se está investigando los tres fallecimientos posteriores a la vacunación; por lo que hasta el momento son calificados como Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI).

Pero sin que se haya comprobado una relación causal con las dosis aplicadas, por lo que los casos permanecen bajo análisis técnico y científico. La muerte de las menores fue conocida por representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quienes en conferencia de prensa aseguraron que las vacunas siguen siendo seguras. "Para estos casos es importante que se siga un protocolo de investigación, el cual el país esta siguiendo y nosotros hemos estado dando las recomendaciones al respecto para que se cumplan todos los parámetros de investigación", dijo Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral. Agregó que ya se hizo un análisis técnico previo al respecto que no muestra ninguna irregularidad y que hay una evaluación técnica que no muestra ninguna relación. Apuntó que "casos como estos son más casualidad que causal", es decir que la muerte ocurre no debido a la vacuna; sin embargo, es importante que se hagan las investigaciones necesarias.