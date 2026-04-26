  1. Inicio
  2. · Honduras

¿Cuáles son las fechas para conocer resultados de la prueba de admisión de la UNAH?

Un total de 19,732 aspirantes se inscribieron para realizar la prueba universitaria; los que aprueben el proceso podrán ingresar a la UNAH en septiembre, durante el último periodo académico

  • Actualizado: 26 de abril de 2026 a las 13:03
¿Cuáles son las fechas para conocer resultados de la prueba de admisión de la UNAH?

Los más de 19,000 aspirantes realizaron el pasado viernes la prueba de admisión en 13 centros regionales de la UNAH.

 Foto: Cortesía UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- Cerca de 20,000 aspirantes realizaron la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA), proceso clave para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

La jornada de evaluación se desarrolló el viernes 24 de abril en la modalidad presencial en distintos centros universitarios del país, y los aspirantes podrán conocer los resultados del 1 al 5 de junio, confirmaron las autoridades universitarias.

Durante ese período, los aspirantes deberán ingresar a la plataforma de admisiones de la UNAH, utilizando su número de solicitud e identificación para consultar su puntaje obtenido en la prueba.

Cerca de 33,000 estudiantes solicitan asistencia financiera en la UNAH

Las autoridades informaron que los postulantes a carreras con requisitos específicos de admisión o que compiten por un cupo podrán consultar los rankings a partir del 3 de julio.

Posteriormente, quienes resulten admitidos o logren obtener un cupo deberán crear su expediente estudiantil conforme a los lineamientos y calendario de la Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción (DIPP-Registro), para ingresar en el tercer período académico del 2026 que comienza en septiembre.

Reiteraron a los 19,732 aspirantes que es fundamental que estén atentos al calendario oficial, ya que los pasos posteriores dependen directamente de la publicación de resultados y de los plazos establecidos por la Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción (DIPP).

La cantidad de jóvenes que realizaron la prueba de admisión en los 13 centro regionales a nivel nacional refleja una alta demanda de ingreso a la educación superior pública, señalaron las autoridades.

La UNAH también abrió el proceso de admisión para los hondureños que viven en el extranjero, ellos podrán realiza la prueba en la modalidad virtual el viernes 8 de mayo.

Congreso Nacional aprueba iniciativa para crear nuevos campus de la UNAH en Honduras

Quienes presentarán la PHUMA Virtual deberán estar atentos a su correo electrónico, ya que la Dirección del Sistema de Admisión enviará el enlace para una reunión informativa el jueves 7 de mayo, en la cual podrán aclarar dudas previas a la aplicación.

Asimismo, recibirán con anticipación las instrucciones y el enlace para descargar el aplicativo necesario para realizar la prueba en línea, informaron.

Son cerca de 400 jóvenes los que están inscritos para realizar la prueba virtual.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias