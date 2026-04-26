¿Cuáles son las fechas para conocer resultados de la prueba de admisión de la UNAH?

Tegucigalpa, Honduras.- Cerca de 20,000 aspirantes realizaron la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA), proceso clave para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). La jornada de evaluación se desarrolló el viernes 24 de abril en la modalidad presencial en distintos centros universitarios del país, y los aspirantes podrán conocer los resultados del 1 al 5 de junio, confirmaron las autoridades universitarias. Durante ese período, los aspirantes deberán ingresar a la plataforma de admisiones de la UNAH, utilizando su número de solicitud e identificación para consultar su puntaje obtenido en la prueba.

Las autoridades informaron que los postulantes a carreras con requisitos específicos de admisión o que compiten por un cupo podrán consultar los rankings a partir del 3 de julio. Posteriormente, quienes resulten admitidos o logren obtener un cupo deberán crear su expediente estudiantil conforme a los lineamientos y calendario de la Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción (DIPP-Registro), para ingresar en el tercer período académico del 2026 que comienza en septiembre. Reiteraron a los 19,732 aspirantes que es fundamental que estén atentos al calendario oficial, ya que los pasos posteriores dependen directamente de la publicación de resultados y de los plazos establecidos por la Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción (DIPP). La cantidad de jóvenes que realizaron la prueba de admisión en los 13 centro regionales a nivel nacional refleja una alta demanda de ingreso a la educación superior pública, señalaron las autoridades. La UNAH también abrió el proceso de admisión para los hondureños que viven en el extranjero, ellos podrán realiza la prueba en la modalidad virtual el viernes 8 de mayo.