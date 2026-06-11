Victoria saca la chequera y confirma fichaje de exjugador de Olimpia y Motagua

La Ceiba, Honduras.- El Club Victoria de la mano del empresario y youtuber uruguayo, Carlos Eduardo Espina, ha comenzado con la reestructuración de cara a la próxima competencia. Primero comenzó pagando las deudas y ahora está anunciando nuevos fichajes. Este jueves anunció el fichaje del guardameta Harold Fonseca, guardián que llega procedente del Olancho FC donde no logró consolidarse y regresa al equipo jaibo que buscará protagonismo.

Harold, de 32 años, es uno de los porteros más experimentados del país y ha pasado por los clubes, Motagua, Olimpia, Marathón, Olancho FC, Juticalpa FC y en el club Vida. El guardián se convierte en el segundo fichaje del Victoria tras anunciar como primer refuerzo al extremo Yethson Chávez, jugador que llega procedente del CD Choloma. El Victoria será dirigido por el técnico Carlos El Chato Padilla quien tendrá de asistente al experimentado estratega Raúl Martínez Sambulá. También se fichó como entrenador de reservas a Julio César Rambo de León.