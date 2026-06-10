Fichajes Honduras: Olimpia en problemas, nuevo DT de Marathón y futuro de Keyrol en Liverpool

Eduardo Espinel podría salir de Olimpia y Marathón presenta alta de lujo. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.
Mauro De Giobbi - A pesar de haber salvado la categoría, la directiva del Juticalpa FC medita que el técnico argentino no siga en el equipo.
Junior Lacayo - El delantero anunció su salida del Juticalpa FC de cara a la próxima campaña.
Eduardo Espinel - ¡BOMBAZO! El periodista Pipe Sierra informa que el técnico uruguayo está entre las opciones para dirigir a las Águilas Doradas de Colombia.
El estratega tiene contrato vigente con los leones hasta diciembre de 2026 y la operación está complicada para el equipo sudamericano.
Harold Fonseca - Tras salir del Olancho FC, el veterano guardameta podría llegar a reforzar la portería de Lobos UPNFM.
Omar Elvir - El volante izquierdo es otras de las opciones que maneja la zona baja de los universitarios para el nuevo certamen de Liga Nacional.
Elías Alderete - Génesis FC hizo oficial la llegada del delantero argentino, que tiene experiencia internacional y recorrido en distintos países de Sudamérica.
Jack Baptiste - Real España hizo una oferta muy buena para quedarse con el mediocampista, pero Olimpia la declinó hace unas semanas. Los albos quieren que regrese a sus filas.
Erick Puerto - Desde Platense confirmaron que aún no han recibido ofertar formales de Olimpia y Motagua para hacerse de los servicios del atacante catracho.
Daniel Carter Bodden - El atacante isleño deberá regresar a Real España tras su paso por el Platense.
Denovan Torres - El veterano portero deja su futuro en el aire tras despedirse del Juticalpa FC. "Quiero agradecer al Juticalpa FC por la confianza, el apoyo y la oportunidad que me brindó durante estos dos años. Gracias a la directiva, cuerpo técnico, compañeros y afición por ser parte de este camino. Les deseo muchos éxitos. Gracias por todo", escribió en redes sociales.
Héctor Vargas - El técnico argentino podría llegar a la dirección técnica del CD Choloma para la próxima temporada de Liga Nacional.
Gonzalo Ritacco - Pese a que no entre en los planes del cuerpo técnico, el delantero argentino aún o llega a un acuerdo de rescisión de contrato con Real España.
Juan Manuel Capeluto - El defensor tampoco entra en los planes de Jaustin Campos y está en planes de rescindir su contrato con la máquina.
Erick Andino Portillo - El recordado exjugador del Olimpia y Motagua fue anunciando como nuevo técnico de Zona Wi-Fi Gualjoco FC de la Liga Mayor de Santa Bárbara.
Ángel Tejeda - Tras salir de Génesis PN, el delantero catracho estará fichando por el Guastatoya de Guatemala, que dirige el técnico uruguayo Martín “Tato” García.
Christian Andrés - El presidente de Platense confirmó a EL HERALDO que el club tendrá un total de 14 bajas para el Apertura 2026.
Rembrandt Flores - El habilidoso mediocampista no rindió como se esperaba y es una de las bajas confirmadas de los escualos.
Carlos Quintero - El defensor argentino también se va de Platense, así lo confirmó el presidente Christian Andrés.
Natanael "Nata" Martínez - El lateral ha sorprendido luego de que se confirmara que será nuevo fichaje de Marathón. Ha jugado en el fútbol burocrático de Estados Unidos con paso destacado.
Carlos Castellanos - Otro de los futbolistas que se van en la reestructuración y oficialmente no sigue en Platense.
Daniel Otero - El presidente de Marathón dejó entrever que ya tienen elegido al nuevo técnico del equipo verdolaga. "No tener cuerpo técnico establecido y no haberlo anunciado públicamente por razones estratégicas" son dos cosas distintas", expresó.
Silvio Rudman - En las últimas horas se ha informado que Marathón estaría teniéndolo en sus opciones para agarrar la dirección técnica.
Keyrol Figueroa - El delantero hondureño será renovado por el Liverpool de Inglaterra. En la pasada campaña fue ascendido a la Sub-21.