Fichajes Honduras: Olimpia en problemas, nuevo DT de Marathón y futuro de Keyrol en Liverpool

Denovan Torres - El veterano portero deja su futuro en el aire tras despedirse del Juticalpa FC. "Quiero agradecer al Juticalpa FC por la confianza, el apoyo y la oportunidad que me brindó durante estos dos años. Gracias a la directiva, cuerpo técnico, compañeros y afición por ser parte de este camino. Les deseo muchos éxitos. Gracias por todo", escribió en redes sociales.