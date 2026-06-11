Triste noticia de Jiménez, el MVP del partido y una persona fallecida en inicio del Mundial

Quiñones y la mala jugada que les hizo a los de Sudáfrica, las lágrimas de Raúl Jiménes tenían un gran significado y la persona que no logró llegar al estadio
El Estadio Ciudad de México (Azteca) albergó esta tarde el primer partido del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, y los famosos no se quisieron perdérselo. Marcelo, la leyenda brasileña del Real Madrid, estuvo presente en la inauguración y atendió a varios aficionados fuera del recinto.
Cuando faltaba una hora de partido, Shakira coronó la inauguración del evento con el tema ‘Dai Dai’ que comparte con el nigeriano Burna Boy, quienes acompañaron con su voz la pasión de aficionados nacionales e internacionales que vibraron en las gradas del Azteca.
La primera parte terminó con la mínima ventaja de los locales y la visita se quedaría con uno menos en el arranque del complemento. Sithole le cometió falta como último hombre a Brian Gutiérrez y el árbitro brasileño, Wilton Sampaio, le mostró la tarjeta roja directa.
Jiménez ha participado en cuatro Mundiales con la selección mexicana (2014, 2018, 2022 y 2026) y hasta hoy tuvo la gran opotunidad de firmar su primer tanto.
Por este motivo y al recordar la figura de su padre quien falleció hace dos meses, el atacante de 35 años no pudo contener las lágrimas y el jovencito Gilberto Mora lo abrazó.
El boxeador Saúl "Canelo" Álvarez no podía faltar para este histórico juego de la selección mexicana ante Sudáfrica en el inicio del Mundial United 2026
Otros que estuvieron en este gran juego fueron los brasileños Roberto Carlos y Cafú, además de Roberto Baggio
Una de las malas noticias de la inauguración del Mundial United 2026 fue la muerte de un aficionado alemán que viajó para estar en este partido en México
La cantante Becky G también estuvo en este partido entre México y Sudáfrica.
Julián Andrés Quiñones se burla de Sudáfrica al hacer el mismo baile que hizo en el Mundial 2010 Siphiwe Tshabalala
Guillermo Ochoa se quedó con las ganas de sumar minutos en su cuarto Mundial que ha representado a la selección mexicana