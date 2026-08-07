Frijol sube hasta L10 por medida y encarece la canasta básica en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El bolsillo de los capitalinos volverá a resentir un nuevo incremento en el costo de los alimentos.

Esta semana, la medida de frijol aumentó hasta L10 en todas sus variedades en el mercado Zonal Belén, un ajuste que se suma al alza de nueve verduras y del cartón de huevos, elevando aún más el gasto de las familias hondureñas.

De acuerdo con el más reciente monitoreo del Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH), la medida de frijol negro pasó de L120 a L130, mientras que el frijol rojo se comercializa a L120 y la variedad rosada a L130, todos con un incremento de L10 respecto al monitoreo realizado el 31 de julio.

El reporte también evidencia un cambio en el origen del grano. En el mercado zonal Belén, el frijol rojo y rosado que se comercializa proviene en su totalidad de Nicaragua, desplazando la oferta nacional que anteriormente llegaba desde Oropolí, El Paraíso.

A este panorama se suman aumentos en nueve verduras, entre ellas la cebolla roja, el tomate y el pipián. Según la Iniciativa Ciudadana por la Defensa de la Comida (Defco), estas alzas representan un incremento de L52 en el gasto de los consumidores.

Otro alimento básico que registró un aumento fue el huevo. El cartón de 30 unidades subió seis lempiras en los mercados de la capital, aunque las ferias del Artesano y el Agricultor y El Lempirita continúan ofreciendo precios más bajos tanto para el frijol como para este producto.

El aumento en los alimentos ocurre en un contexto en el que el salario mínimo apenas cubre el 90 % del costo de los bienes y servicios básicos, según organizaciones de defensa del consumidor.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), alrededor de 211,000 personas permanecen completamente desocupadas en el país.