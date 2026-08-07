Otro aumento a los combustibles entrará en vigor el lunes 10 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños volverán a enfrentar un aumento en los precios de los combustibles a partir de las 6:00 de la mañana del lunes 10 de agosto, luego de que la Secretaría de Energía (SEN) anunciara una nueva estructura tarifaria para los derivados del petróleo.

El ajuste contempla incrementos en la mayoría de los combustibles comercializados en el país, siendo el diésel el que registrará el mayor aumento de la semana.

En contraste, el gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico mantendrá su precio gracias al subsidio temporal otorgado por el Gobierno.

En la capital, la gasolina superior aumentará L0.42, por lo que se cotizará en L138.83 por galón.

La gasolina regular subirá L1.35, alcanzando un precio de L127.42 por galón.

El diésel tendrá un incremento de L4.80, para venderse a L134.25 por galón.

El queroseno aumentará L4.31, fijando su precio en L119.97 por galón.

Mientras tanto, el GLP doméstico mantendrá su valor de L249.62 por cilindro de 25 libras, en tanto que el GLP vehicular subirá L0.12, hasta los L48.39 por galón.