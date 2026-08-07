Nasry Asfura se reúne con Abelardo De La Espriella previo a su investidura

"Sostuve una reunión bilateral con el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella , con quien abordamos temas de interés común y oportunidades para fortalecer la cooperación en nuestros países", escribió Asfura en su cuenta de X.

Bogotá, Colombia.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura , se reunió con el mandatario electo colombiano, Abelardo De La Espriella , previo a que se desarrolle su investidura presidencial este viernes 7 de agosto.

El encuentro entre ambos políticos se realizó en las instalaciones de la alcaldía de Santiago de Cali horas antes de Aspriella asuma formalmente la presidencia del país sudamericano para el período 2026-2030.

Seguidamente, destacó que "como presidentes, tenemos el compromiso de seguir estrechando esta relación y construyendo juntos un futuro de mayor desarrollo, seguridad y bienestar para nuestras naciones".

Entre los tópicos que se abordaron, resaltan el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, comercio, inversión, integración regional, educación y cooperación para el desarrollo para generar mayores oportunidades para Honduras y Colombia. Asimismo, resaltó los 201 años de amistad, cooperación y relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

"Al presidente Abelardo de la Espriella le expresé mis mejores deseos de éxito en esta nueva etapa al frente de la hermana República de Colombia", dijo el gobernante hondureño.

Por otra parte, la canciller hondureña, Mireya Agüero, afirmó que "desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional continuaremos impulsando iniciativas que fortalezcan la relación bilateral, promuevan el intercambio comercial, la inversión, la educación y la cooperación técnica, consolidando una alianza estratégica entre Honduras y Colombia".

Además de Asfura, en la investidura estarán presentes otros jefes de Estado de América, entre ellos: Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Gilmar Pisas (Curazao), Daniel Noboa (Ecuador), Laura Fernández (Costa Rica) y José Raúl Mulino (Panamá).

En el caso de El Salvador y Guatemala, son los vicepresidentes quienes harán acto de presencia.

La ceremonia se realizará a las 3 de la tarde en Cali (2:00 p.m. hora de Honduras), donde De La Espriella será juramentado por el presidente del Senado, Honorio Henríquez.