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Nasry Asfura asistirá a investidura presidencial de Colombia

Nasry Asfura vuelve a Suramérica para la investidura presidencial en Colombia. ¿Con qué mandatarios compartirá agenda en este encuentro? Aquí los detalles

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 21:11
Nasry Asfura asistirá a investidura presidencial de Colombia

El presidente de la República, Nasry Asfura, es uno de los siete mandatarios que asistirá a la investidura de Abelardo de la Espriella.

Foto: EFE

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, figura entre los mandatarios que asistirán el próximo 7 de agosto a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ceremonia que se celebrará en la ciudad de Cali.

La confirmación fue realizada ayer por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien informó que diez delegaciones del más alto nivel participarán en el acto de toma de posesión.

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Entre ellas destacan el rey Felipe VI de España y los presidentes Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; Laura Fernández, de Costa Rica; José Raúl Mulino, de Panamá; Luis Abinader, de República Dominicana; José Antonio Kast, de Chile, y Nasry Asfura, de Honduras. Además, El Salvador y Guatemala estarán representados por sus vicepresidentes, Félix Ulloa y Karin Herrera, respectivamente.

También asistirán el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisa; el canciller de Brasil, Mauro Vieira; y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar.

La ceremonia será inédita, ya que por primera vez en la historia reciente de Colombia la investidura presidencial se realizará fuera de Bogotá.El presidente electo, Abelardo de la Espriella, explicó que la decisión busca impulsar la descentralización del poder y aseguró que el acto será austero y se llevará a cabo en la Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali.

Esta será la segunda ocasión en que el presidente Nasry Asfura viaje a América del Sur, pues recientemente asistió a la toma de posesión de la presidenta Keiko Fujimori en Perú.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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