Marathón derrotó con lo justo al Independiente que se estrenó en primera división

San Pedro Sula, Honduras.- La primera jornada de la Liga Nacional cerró con una victoria clave para el Marathón 1-0 sobre el Independiente y así le dan la bienvenida a la Primera División del balompié nacional. El equipo verdolaga fue al frente desde los primero minutos y fue el club que llevó al propuesta ofensiva. La localía la hicieron sentir ante un tímido Independiente que demostraba un poco el pánico escénico de estar en el máximo circuito.

La alegría y el único grito de gol llegó a los 24 minutos de la Primera Parte, donde Nicolás Messiniti aprovechó un centro al área y de cabeza la mandó a guardar al fondo de la red. Al cierre de la primera parte se dio una acción polémica, donde el futbolista Noé Enamorado de Independiente realizó una fuerte entrada contra José Aguilera, pero el árbitro aún con la revisión de FVS no la decretó como tarjeta roja.

En los segunda parte, el Independiente mostró una nueva imagen y una propuesta más ofensiva y Sebastián Espinoza estuvo cerca de encontrar la igualdad, pero su remate se estrelló en el horizontal de la meta que defiende Rougier. Marathón se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Carlos "Chuy" Pérez, quien dio un manotazo y el árbitro Luis Mejía lo excluyó del terreno y lo ratificó tras una revisión en el FVS.

Pese a tener un hombre menos en el juego, el técnico Silvio Rudman realizó ciertas variantes que le dio estabilidad y estuvo cerca de marcar por medio de Nayrobi Vargas, pero su cabezazo se fue desviado del marco. Con este resultado final, Marathón sella un buen arranque con sus primeros tres puntos en el Apertura y un punto de oro en el torneo de la Copa Centroamericana de Concacaf. El próximo desafío que tendrá el Marathón será ante el Platense, rival que comenzó con el pie izquierdo perdiendo ante la máquina de Real España.