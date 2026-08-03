Conductor a toda velocidad causa momentos de temor entre pasajeros

Tegucigalpa, Honduras.- La tranquilidad de un viaje en transporte público se convirtió en pesadilla para decenas de pasajeros, luego de que el conductor del bus manejara a exceso de velocidad, provocando temor entre quienes se encontraban dentro de la unidad.

Las imágenes fueron captadas por uno de los pasajeros y, en pocas horas, se viralizaron en redes sociales, donde numerosos usuarios manifestaron su preocupación por el peligro al que estuvieron expuestas las personas que viajaban en la unidad.

Durante la grabación, se percibe un ambiente de tensión dentro del autobús y, a medida que la unidad avanza, varios pasajeros comienzan a pedirle al motorista que disminuya la velocidad.

Incluso, una mujer reclama airadamente por la forma en que el conductor maniobra el vehículo y advierte que espera que las autoridades de Tránsito tomen acciones en su contra.