Conductor a toda velocidad causa momentos de temor entre pasajeros

Tegucigalpa, Honduras.- La tranquilidad de un viaje en transporte público se convirtió en pesadilla para decenas de pasajeros, luego de que el conductor del bus manejara a exceso de velocidad, provocando temor entre quienes se encontraban dentro de la unidad.
Las imágenes fueron captadas por uno de los pasajeros y, en pocas horas, se viralizaron en redes sociales, donde numerosos usuarios manifestaron su preocupación por el peligro al que estuvieron expuestas las personas que viajaban en la unidad.
Durante la grabación, se percibe un ambiente de tensión dentro del autobús y, a medida que la unidad avanza, varios pasajeros comienzan a pedirle al motorista que disminuya la velocidad.
Incluso, una mujer reclama airadamente por la forma en que el conductor maniobra el vehículo y advierte que espera que las autoridades de Tránsito tomen acciones en su contra.
La grabación finaliza sin revelar cómo terminó la situación, por lo que se desconoce si el conductor respondió a los reclamos de los pasajeros.
Hasta el momento, no se ha precisado en qué lugar del país ocurrió el incidente ni cuál era la ruta que cubría la unidad de transporte, escenario que dificulta el accionar de las autoridades, a menos que alguno de los pasajeros presente la denuncia correspondiente.
El video llama la atención en momentos en que la imprudencia al volante ha dejado luto y dolor entre muchas familias hondureñas, a causa de accidentes viales que en la mayoría de casos pudieron haberse evitado.