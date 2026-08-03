Kevin Mejía se cuelga la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Santo Domingo, República Dominicana.- Honduras vivió un memorable momento con la destacada actuación del luchador Kevin Mejía, quien se coronó campeón en la categoría de 97 kilogramos de lucha grecorromana, consiguiendo la primera medalla de oro para el país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El camino de Mejía (31 años) hasta la medalla de oro inició con una contundente victoria por 9-0 frente al mexicano Dirian Trejo.

Posteriormente, consiguió uno de los triunfos más importantes de su carrera al derrotar al cubano Gabriel Rosillo, campeón mundial de Belgrado 2023 y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, asegurando así su clasificación a la final.

Y fue en esa instancia donde la medalla de oro quedó oficialmente en manos del hondureño, luego de que el dominicano Carlos Adames no pudiera disputar el combate decisivo debido a una lesión sufrida en su enfrentamiento previo.