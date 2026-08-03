Reprograman juicio contra Alexander Ardón para el miércoles 5 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Judicial informó que el próximo miércoles 5 de agosto se desarrollará el juicio oral y público contra Amílcar Alexander Ardón Soriano, exalcalde de El Paraíso (Copán), acusado por lavado de activos y quien fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico. El juicio se realizará en la Sala II del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción. Según explicó el apoderado legal de Ardón, Marlon Duarte, la reprogramación surge debido a la incapacidad de una de las integrantes del tribunal.

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) acusa al exedil y a su hermano Hugo Alfredo de no poder justificar su patrimonio que supera los 50 millones de lempiras. Los Ardón lideraban el cartel narcotraficante "AA" desde el año 2003, según las indagaciones de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN). Mientras operaban en estas actividades criminales, paralelamente ejercieron cargos públicos. Amílcar Alexander como alcalde El Paraíso, y Hugo Alfredo como director del extinto Fondo Vial.

Relación con "Tony" Hernández

"Chande", como también se le conoce, formó una alianza con Juan Antonio "Tony" Hernández, exdiputado y hermano del expresidente Juan Orlando Hernández. Ardón se entregó voluntariamente a la justicia estadounidense ante las acusaciones por narcotráfico. Posteriormente, sirvió como testigo colaborador de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para los juicios contra los hermanos Hernández.