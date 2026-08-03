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Encuentran droga oculta entre la basura de la Gran Central Metropolitana

Personal militar y de inteligencia mantuvo acordonada la zona de reciclaje de la Central Metropolitana, tras el hallazgo de drogas entre los desechos sólidos

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 10:55
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Tras el intenso operativo de la Policía Militar, junto a binomios del Batallón Canino, en el área de basureros y reciclaje de la Gran Central Metropolitana en San Pedro Sula, fue encontrada droga oculta entre los desechos sólidos. Aquí las imágenes del operativo.
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Binomios del Batallón Canino acudieron al área de acopio de desechos sólidos de la Gran Central Metropolitana durante acciones que buscan desmantelar el tráfico de drogas mediante narcomenudeo.
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Elementos de la PMOP y personal de inteligencia realizaron registros estratégicos en la terminal de buses para detectar posibles traslados ilícitos de droga, que preliminarmente sería camuflada en el basurero.
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La droga incautada fue localizada oculta entre desperdicios en el centro de acopio de desechos sólidos de la Gran Central Metropolitana.
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Agentes de la PMOP custodian el área donde los perros antidrogas detectaron sustancias ilícitas escondidas entre la basura.
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Al menos dos personas fueron requeridos para efectos de investigación, quienes fueron encontrados en el lugar donde estaba la droga y aparentemente se dedican a separar reciclaje.

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El operativo incluyó inspecciones en contenedores de reciclaje y zonas de acopio utilizadas diariamente por la terminal terrestre donde decenas de buses parten a diario a distintos puntos del país.

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Los binomios caninos recorrieron distintos sectores de la terminal como parte de las acciones permanentes contra el narcotráfico, sinedo la zona de reciclajes donde apuntaron a narcoactividad.
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La PMOP reforzó los controles en la principal terminal de buses del norte del país para impedir el uso del transporte público por estructuras criminales, operativos que aseguran las autoridades serán constantes en el lugar.

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Personal militar y de inteligencia mantuvo acordonada la zona del hallazgo mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.
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Las autoridades sostienen que los grupos criminales aprovechan el movimiento constante de pasajeros y autobuses para intentar trasladar droga por distintas rutas del país.
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Los operativos de rastreo canino y revisión estratégica continuarán de forma permanente en la Gran Central Metropolitana, según confirmó el Coronel Paz de la PMOP a medios de comunicación presentes.

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