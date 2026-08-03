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Salió en su bicicleta y fue encontrada embolsada: caso de Emily, de 9 años, en Tocoa, Colón

Al interior de bolsas negras fue hallado el cadáver de la pequeña Emily Dayana Maldonado horas después de haber desaparecido en Sabá, Colón

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 09:59
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Dolor, impotencia y miedo invaden a los residentes de Sabá, Colón, tras confirmarse el hallazgo del cadáver de la niña Emily Dayana Muñoz Maldonado, de tan solo 9 años de edad.

 Foto: Redes sociales
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El pasado domingo 2 de agosto, en horas de la tarde, se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de la niña. Los padres de la menor reportaron su desaparición el pasado sábado por la mañana.

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De forma espeluznante se halló el cuerpo de la menor. Estaba dentro de una bolsa plástica negra y fue hallada en una finca de palma africana de la zona.

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La última vez que los padres de Emily la vieron con vida fue el sábado 1 de agosto en horas de la mañana y en el patio de la vivienda, lugar de donde desapareció sin dejar rastros.

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"Como a las diez de la mañana vimos a la niña por última vez. No sabemos nada, hasta ahorita que la encontramos. La buscamos todo el día de ayer y hoy, hasta ahorita que la encontró un señor", dijo el padre de la menor.

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El padre de la menor relató que la menor estaba en el patio de la vivienda y posteriormente se fue en su bicicleta.

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El centro educativo Jairo Castellanos, donde Emily cursaba su tercer grado, lamentó el fallecimiento de la menor.

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"Tu sonrisa y tu alegría vivirán por siempre en nuestro centro educativo", publicó el centro educativo.

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Según expuso el padre de la menor ante los medios de comunicación, fue un señor el que encontró el cadáver de su hija y avisó a las autoridades.

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Rápidamente, la Policía Nacional llegó hasta el lugar donde fue hallado el cuerpo y junto a Medicina Forense se realizó el levantamiento de la menor. Hasta el momento, las autoridades no han revelado una hipótesis del crimen y el padre de Emily tampoco dio detalles.

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