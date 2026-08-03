Salió en su bicicleta y fue encontrada embolsada: caso de Emily, de 9 años, en Tocoa, Colón

Dolor, impotencia y miedo invaden a los residentes de Sabá, Colón, tras confirmarse el hallazgo del cadáver de la niña Emily Dayana Muñoz Maldonado, de tan solo 9 años de edad.
El pasado domingo 2 de agosto, en horas de la tarde, se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de la niña. Los padres de la menor reportaron su desaparición el pasado sábado por la mañana.
De forma espeluznante se halló el cuerpo de la menor. Estaba dentro de una bolsa plástica negra y fue hallada en una finca de palma africana de la zona.
La última vez que los padres de Emily la vieron con vida fue el sábado 1 de agosto en horas de la mañana y en el patio de la vivienda, lugar de donde desapareció sin dejar rastros.
"Como a las diez de la mañana vimos a la niña por última vez. No sabemos nada, hasta ahorita que la encontramos. La buscamos todo el día de ayer y hoy, hasta ahorita que la encontró un señor", dijo el padre de la menor.
El padre de la menor relató que la menor estaba en el patio de la vivienda y posteriormente se fue en su bicicleta.
El centro educativo Jairo Castellanos, donde Emily cursaba su tercer grado, lamentó el fallecimiento de la menor.
"Tu sonrisa y tu alegría vivirán por siempre en nuestro centro educativo", publicó el centro educativo.
Según expuso el padre de la menor ante los medios de comunicación, fue un señor el que encontró el cadáver de su hija y avisó a las autoridades.
Rápidamente, la Policía Nacional llegó hasta el lugar donde fue hallado el cuerpo y junto a Medicina Forense se realizó el levantamiento de la menor. Hasta el momento, las autoridades no han revelado una hipótesis del crimen y el padre de Emily tampoco dio detalles.