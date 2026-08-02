Conductor intenta huir de la Policía y termina incrustado en una casa en SPS

Tras cometer una serie de faltas de Tránsito, como conducir aparentemente bajo efectos del alcohol, un conductor terminó con su vehículo incrustrado en una vivienda dejando una estela de destrozos a su paso. El incidente se registró en la colonia Sitraplast, en San Pedro Sula. ¿Cómo sucedió?
Preliminarmente, se conoció que el conductor iba a exceso de velocidad al momento del accidente luego de intentar huir de la policía, pues al parecer conducía bajo la ingesta de bebidas embriagantes.
En su intento por evadir la responsabilidad, el sospechoso desató una persecución de película que lo llevó a perder el control del volante.
Las autoridades indagan si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de conducir el vehículo y provocar todo el caos.
El impacto del automotor contra el muro perimetral de la casa fue tal que terminó derribando toda la fachada.
Un video del accidente captó al vehículo pasar a toda velocidad antes de impactar contra la residencia.
A su paso, el vehículo arrancó de raíz varios árboles que se ubicaban frente a la vivienda.
Asimismo, se conoció que además de impactar los árboles el automotor colisionó con una enorme roca que hay afuera de la casa y eso habría evitatado que el accidente se convirtiera en una tragedia mortal.
Los propietarios de la vivienda, dos adultos mayores, se mostraron agradecidos de que la enorme roca restara fuerza al vehículo y que este no terminara destruyendo la casa.
Las imágenes desde el lugar del accidente muestran cómo no solo dañó el muro en el lugar del impacto, sino que provocó que toda la construcción perimetral cediera.
Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el percance, ocurrido a primera hora de la mañana, que pudo ser fatal.
Afortunadamente, las personas dentro de la vivienda no sufrieron lesiones, ni ningún peatón, únicamente el conductor fue trasladado a un hospital con lesiones de menor gravedad.