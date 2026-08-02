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Conductor intenta huir de la Policía y termina incrustado en una casa en SPS

El hecho dejó varios daños materiales y generó alarma entre los vecinos, mientras las autoridades investigan cómo ocurrió el accidente y las responsabilidades del conductor.

  • Actualizado: 02 de agosto de 2026 a las 14:28
Conductor intenta huir de la Policía y termina incrustado en una casa en SPS
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Tras cometer una serie de faltas de Tránsito, como conducir aparentemente bajo efectos del alcohol, un conductor terminó con su vehículo incrustrado en una vivienda dejando una estela de destrozos a su paso. El incidente se registró en la colonia Sitraplast, en San Pedro Sula. ¿Cómo sucedió?

 Fotos cortesía: Redes sociales.
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Preliminarmente, se conoció que el conductor iba a exceso de velocidad al momento del accidente luego de intentar huir de la policía, pues al parecer conducía bajo la ingesta de bebidas embriagantes.
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En su intento por evadir la responsabilidad, el sospechoso desató una persecución de película que lo llevó a perder el control del volante.

Yeny Waleska Sarmiento Ramos
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Las autoridades indagan si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de conducir el vehículo y provocar todo el caos.
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El impacto del automotor contra el muro perimetral de la casa fue tal que terminó derribando toda la fachada.
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Un video del accidente captó al vehículo pasar a toda velocidad antes de impactar contra la residencia.

 Yeny Waleska Sarmiento Ramos
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A su paso, el vehículo arrancó de raíz varios árboles que se ubicaban frente a la vivienda.

Yeny Waleska Sarmiento Ramos
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Asimismo, se conoció que además de impactar los árboles el automotor colisionó con una enorme roca que hay afuera de la casa y eso habría evitatado que el accidente se convirtiera en una tragedia mortal.

 Yeny Waleska Sarmiento Ramos
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Los propietarios de la vivienda, dos adultos mayores, se mostraron agradecidos de que la enorme roca restara fuerza al vehículo y que este no terminara destruyendo la casa.

 Yeny Waleska Sarmiento Ramos
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Las imágenes desde el lugar del accidente muestran cómo no solo dañó el muro en el lugar del impacto, sino que provocó que toda la construcción perimetral cediera.

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Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el percance, ocurrido a primera hora de la mañana, que pudo ser fatal.

Yeny Waleska Sarmiento Ramos
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Afortunadamente, las personas dentro de la vivienda no sufrieron lesiones, ni ningún peatón, únicamente el conductor fue trasladado a un hospital con lesiones de menor gravedad.

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