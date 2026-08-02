Sin freno de emergencia y con desgaste: SIAT revela qué provocó el accidente en Los Pinos

Asimismo, hizo un llamado a los propietarios de unidades del transporte público y al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) para fortalecer las inspecciones mecánicas. "Entonces es lamentable ver que los propietarios de estos vehículos solo les interesa lo que es la parte económica y no la seguridad de sus pasajeros. También le hacemos el llamado al IHTT de que se fiscalice este tipo de vehículos", expresó.Además de las dos víctimas mortales, cinco personas resultaron heridas, entre ellas menores de edad y tres adultos. Dos de los lesionados fueron identificados como Angie Briceño, de 30 años, quien sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) de cráneo abierto, y Kevin Omar César Cruz, de 26 años, quien presentó un trauma en la pelvis. Todos fueron trasladados al Hospital Escuela para recibir atención médica.