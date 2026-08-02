Sin freno de emergencia y con desgaste: SIAT revela qué provocó el accidente en Los Pinos

Un informe técnico de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) concluyó que el fatal accidente ocurrido en la colonia Los Pinos, en Tegucigalpa, fue provocado por una falla mecánica previsible y corregible en el sistema de frenos del microbús. El hecho dejó dos personas muertas y cinco heridas. Aquí los detalles
El jefe de la SIAT, Darwin Hernández, explicó que inicialmente el conductor manifestó que la unidad se había quedado sin frenos. Tras una inspección mecánica, los especialistas determinaron que el problema se originó por el avanzado deterioro del sistema de frenado.
"Lamentar que sigan ocurriendo este tipo de eventos donde se pierda la vida producto de la imprudencia, de la negligencia de muchos conductores y propietarios de estos vehículos. En este accidente, pues nosotros de inmediato formamos un equipo de técnicos mecánicos para poder determinar la causa de él, porque el conductor nos dijo que había quedado sin frenos, pues efectivamente esto fue lo que provocó una falla mecánica que es totalmente previsible, o sea, una falla mecánica que era corregible", detalló Hernández.
El funcionario explicó que "lamentablemente andaba un desgaste del 100 % de lo que es las pastillas de freno traseras, balatas traseras, que eso provocó que la bomba auxiliar cediera y se reventara y que botara lo que es todo el líquido de frenos y el conductor se quedó sin poder frenar".
Además, señaló que la unidad tampoco contaba con un freno de emergencia funcional y que el conductor cometió errores durante el descenso de la pendiente. "Sumado a esto, pues ni siquiera le funcionaba lo que es el freno de emergencia, el freno de mano no funcionaba, estaba desconectado. El conductor también enfrentó la pendiente en un cambio que no es el adecuado, quiso bajarlo, le quedó neutro y eso provocó lamentablemente el accidente de tránsito", agregó.
En cuanto a las responsabilidades aseguró: "Aquí de ambos, el artículo 104 de la Ley de Tránsito dice que el propietario del vehículo responderá civil y solidariamente con el conductor al momento de ser declarado responsable de un accidente de tránsito. Y el conductor fue remitido penalmente a la hora de la entrevista y tiene hace cinco años de andar este vehículo. ¿Cómo es posible que él no iba a detectar que ya el sistema de frenos ya no servía?".
El jefe de la SIAT reiteró que el deterioro del sistema de frenos era evidente y pudo haberse detectado con un mantenimiento adecuado. "El desgaste era total y eso provocó que la bomba auxiliar cediera y botara lo que es el líquido de frenos y quedara totalmente sin poder frenar", sostuvo.
Asimismo, hizo un llamado a los propietarios de unidades del transporte público y al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) para fortalecer las inspecciones mecánicas. "Entonces es lamentable ver que los propietarios de estos vehículos solo les interesa lo que es la parte económica y no la seguridad de sus pasajeros. También le hacemos el llamado al IHTT de que se fiscalice este tipo de vehículos", expresó.Además de las dos víctimas mortales, cinco personas resultaron heridas, entre ellas menores de edad y tres adultos. Dos de los lesionados fueron identificados como Angie Briceño, de 30 años, quien sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) de cráneo abierto, y Kevin Omar César Cruz, de 26 años, quien presentó un trauma en la pelvis. Todos fueron trasladados al Hospital Escuela para recibir atención médica.
El accidente ocurrió el sábado 1 de agosto en la colonia Los Pinos, cuando el microbús perdió el control e impactó contra una vivienda. Como resultado del percance fallecieron José Edgardo Navarro, de 67 años, quien murió de forma instantánea en el lugar, y Vicente Canales, de 72 años, quien perdió la vida mientras era trasladado a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones.
Además de las dos víctimas mortales, cinco personas resultaron heridas, entre ellas menores de edad y tres adultos. Dos de los lesionados fueron identificados como Angie Briceño, de 30 años, quien sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) de cráneo abierto, y Kevin Omar César Cruz, de 26 años, quien presentó un trauma en la pelvis. Todos fueron trasladados al Hospital Escuela para recibir atención médica.