Capturan a pandillero salvadoreño en la frontera de El Amatillo

La Policía Militar del Orden Público (PMOP) arrestó a un integrante de la Pandilla 18 proveniente de El Salvador con la intención de ingresar a suelo hondureño. Más detalles a continuación.
Este fin de semana, elementos de la PMOP interceptaron en la frontera de El Amatillo, situada en el departamento de Valle, a un salvadoreño vinculado a la Pandilla 18.
El salvadoreño ingresó al punto fronterizo sureño de forma irregular, lo cual despertó sospechas por parte de las autoridades.
Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las motivaciones del hombre de querer ingresar a Honduras.
Según el reporte de la PMOP, el sujeto intentó ocultar sus tatuajes que lo vinculan con la estructura criminal transnacional que ha atemorizado a países centroamericanos como El Salvador, Honduras y Guatemala.
El individuo tiene antecedentes penales en su país natal. Entre ellos, falsificación de documentos y robo agravado.
La PMOP indicó que el hombre fue remitido a las autoridades correspondientes para continuar con el proceso administrativo por el ingreso irregular.
Desde que el gobierno del presidente Nayib Bukele endureció las medidas para combatir a las pandillas, principalmente Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), muchos de estos antisociales terminan fugándose a Honduras, ingresando por la zona sur.
El pasado 23 de julio, la PMOP detuvo a Tony Mauricio Viera, un salvadoreño de 30 años con nexos con la Pandilla 18, especificamente con la clica (célula) "Guanacos Little Saycos". Viera reclutaba menores de edad para que estos sirvieran para la venta y distribución de drogas en el sur de Honduras.
Tras su captura, Viera fue entregado a la Policía Nacional Civil de El Salvador, donde tendrá que rendir cuentas ante la justicia.