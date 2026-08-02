Capturan a pandillero salvadoreño en la frontera de El Amatillo

El pasado 23 de julio, la PMOP detuvo a Tony Mauricio Viera, un salvadoreño de 30 años con nexos con la Pandilla 18, especificamente con la clica (célula) "Guanacos Little Saycos". Viera reclutaba menores de edad para que estos sirvieran para la venta y distribución de drogas en el sur de Honduras.