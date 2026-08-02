Arnold y José: las dos personas asesinadas en balacera en el barrio La Trinidad de Catacamas

Las dos personas asesinadas en el barrio La Trinidad, en Catacamas, Olancho, ya fueron identificadas por sus familiares y autoridades.
Las víctimas respondían a los nombres de Arnold Steven Ávila, de 29 años de edad,quien figura en la foto y José Noé Campos, cuya edad aún no ha sido determinada.
Arnold Steven Ávila era conocido de cariño como “Champiñón”. Tras conocerse su muerte, personas cercanas lamentaron su partida y recordaron los momentos compartidos con él.
“Me da pesar, carnalito, apenas ayer te miré y como siempre un buen saludo que me tiraba”, expresó una persona cercana al ahora fallecido.
El hecho ocurrió el pasado sábado 1 de agosto en el barrio La Trinidad, donde, de acuerdo con información preliminar, las víctimas perdieron la vida luego de registrarse una fuerte balacera.
Según las primeras versiones, ambos hombres se encontraban al interior de la vivienda cuando sujetos armados llegaron y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar contra ellos.
Tras el reporte del ataque, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la zona para acordonar la escena del crimen y comenzar con las investigaciones correspondientes.
Los cuerpos de las dos víctimas quedaron tendidos en el lugar del ataque. Hasta el momento, únicamente ha trascendido el rostro de Arnold Steven Ávila, mientras que se desconoce la identidad visual de la segunda víctima.
Vecinos del sector manifestaron que escucharon varias detonaciones de arma de fuego provenientes del interior de una vivienda, lo que generó alarma entre los habitantes del barrio.
Hasta ahora se desconocen los motivos que habrían provocado el ataque armado. Las autoridades realizan las investigaciones para determinar el móvil del doble homicidio y dar con los responsables.