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Rostros de las dos víctimas mortales del accidente en Los Pinos que dejó cinco heridos

Dos personas fallecidas y al menos cinco heridas dejó un trágico accidente ocurrido en Los Pinos de Tegucigalpa el pasado sábado 1 de agosto. ¿Qué se sabe y quiénes son las víctimas mortales?

  • Actualizado: 02 de agosto de 2026 a las 08:22
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Preliminarmente se informó que en el siniestro estaría involucrado un microbús de la ruta urbana. El conductor de la unidad habría perdido el control del vehículo por una supuesta falla mecánica, versión que aún no ha sido confirmada por las autoridades.

 Foto: Cortesía
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Una de las víctimas mortales fue identificada como José Edgardo Navarro, de 67 años de edad.

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La segunda víctima es un adulto mayor de 72 años, identificado como Vicente Canales.

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La supuesta falla mecánica que presentó el vehículo habría provocado que la unidad impactara contra una vivienda en el lugar. Algunos pasajeros indicaron que el bus tomó una gran velocidad y que, cuadras antes del accidente, algunos usuarios no lograron bajarse de la unidad.

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Sobre las víctimas se conoció que una de ellas era pasajero del microbús, mientras que la otra persona transitaba por la zona cuando el vehículo perdió el control. Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre cómo ocurrió el hecho.

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También se dio a conocer que don José perdió la vida de manera instantánea en el lugar tras el impacto del busito, mientras que don Vicente murió cuando era trasladado hacia un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.

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Entre los heridos habría menores de edad y tres adultos, quienes fueron trasladados al Hospital Escuela de Tegucigalpa para recibir atención médica.

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Dos de las personas heridas fueron identificadas como Angie Briceño, de 30 años, quien presentaba un traumatismo encéfalo craneano (TEC) de cráneo abierto.

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La otra persona herida fue identificada como Kevin Omar César Cruz, de 26 años, quien presentaba un trauma en pelvis.Hasta el momento, las autoridades no han indicado la causa exacta del accidente. Al lugar llegaron varios familiares de las víctimas para conocer detalles de lo ocurrido y acompañar el proceso.

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