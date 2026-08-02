No hallaron lesiones: Hombre que arrastró a perro con su carro en Choloma queda en libertad

Según dio a conocer el representante de Mascotas en Adopción, la liberación ocurrió luego de que un fiscal de turno determinara que el animal no tenía lesiones.
Supuestamente, se le hizo una inspección al perro y se confirmó que el animal, que fue arrastrado por varios metros, no presentaba lesiones.
El hombre fue identificado como "don Lenin", quien, tras el hecho, supuestamente pidió disculpas y aseguró que el animal está en su casa recuperándose.
El caso ocurrió en la colonia López Arellano, a la salida de Cerro Verde, en Choloma, Cortés, y ha generado un fuerte rechazo entre la población y organizaciones defensoras de los animales, que exigen una investigación exhaustiva.
El ciudadano fue detenido por agentes policiales luego de que el video del hecho se viralizara en redes sociales y generara indignación entre ciudadanos y defensores de los animales.
El representante de Mascotas en Adopción explicó que llegaron hasta la posta policial de Choloma para conocer la actualización del caso y que fueron informados sobre el procedimiento realizado por las autoridades.
Según lo informado, la Policía Nacional trasladó al detenido y posteriormente notificó al fiscal de turno sobre la captura.
Supuestamente, el fiscal ordenó una inspección en la vivienda del ciudadano para verificar las condiciones en las que se encontraba el perro.
Tras la inspección y el envío de fotografías al fiscal, se determinó que el animal no presentaba lesiones y que no se continuarían acciones contra el ciudadano, quien quedó en libertad. La organización defensora de animales cuestionó la decisión y solicitó al Ministerio Público dar seguimiento al caso, ya que el video constituye una prueba de lo ocurrido.