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No hallaron lesiones: Hombre que arrastró a perro con su carro en Choloma queda en libertad

Al perro se le hizo una inspección y se corroboró que no tenía lesiones. El hombre fue puesto en libertad en Choloma, Cortés

  • Actualizado: 02 de agosto de 2026 a las 07:31
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Según dio a conocer el representante de Mascotas en Adopción, la liberación ocurrió luego de que un fiscal de turno determinara que el animal no tenía lesiones.

 Foto: Redes sociales
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Supuestamente, se le hizo una inspección al perro y se confirmó que el animal, que fue arrastrado por varios metros, no presentaba lesiones.

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El hombre fue identificado como "don Lenin", quien, tras el hecho, supuestamente pidió disculpas y aseguró que el animal está en su casa recuperándose.

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El caso ocurrió en la colonia López Arellano, a la salida de Cerro Verde, en Choloma, Cortés, y ha generado un fuerte rechazo entre la población y organizaciones defensoras de los animales, que exigen una investigación exhaustiva.

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El ciudadano fue detenido por agentes policiales luego de que el video del hecho se viralizara en redes sociales y generara indignación entre ciudadanos y defensores de los animales.

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El representante de Mascotas en Adopción explicó que llegaron hasta la posta policial de Choloma para conocer la actualización del caso y que fueron informados sobre el procedimiento realizado por las autoridades.

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Según lo informado, la Policía Nacional trasladó al detenido y posteriormente notificó al fiscal de turno sobre la captura.

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Supuestamente, el fiscal ordenó una inspección en la vivienda del ciudadano para verificar las condiciones en las que se encontraba el perro.

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Tras la inspección y el envío de fotografías al fiscal, se determinó que el animal no presentaba lesiones y que no se continuarían acciones contra el ciudadano, quien quedó en libertad. La organización defensora de animales cuestionó la decisión y solicitó al Ministerio Público dar seguimiento al caso, ya que el video constituye una prueba de lo ocurrido.

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