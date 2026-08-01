Kevin Padilla desapareció y fue hallado embolsado en estado de putrefacción en Sonaguera, Colón

Las autoridades identificaron el cuerpo de un hombre que fue encontrado encostalado el pasado viernes 31 de julio en el municipio de Sonaguera, departamento de Colón.
El hallazgo ocurrió en el sector de La Cubana, en la comunidad de La Quebrada, El Guineo, donde pobladores alertaron sobre la presencia de un cuerpo sin vida.
De acuerdo con información preliminar, el cadáver fue encontrado dentro de una bolsa en estado de descomposición.
La víctima fue identificada como Kevin Javier Padilla Aguilar, conocido popularmente como “Pelo”, quien residía en la comunidad de El Chorro, en Sonaguera.
Según versiones de personas allegadas, Kevin Javier se encontraba desaparecido desde el pasado martes, por lo que sus familiares comenzaron su búsqueda hasta conocer sobre el hallazgo.
Tras confirmarse la identidad del cuerpo, familiares de la víctima llegaron al lugar para realizar el reconocimiento correspondiente y acompañar el proceso de levantamiento.
Posteriormente, el cuerpo fue trasladado hacia la que fue su vivienda en la comunidad de El Chorro, Sonaguera, Colón, donde familiares esperaban darle sepultura.
Al sitio también se hicieron presentes miembros de la Policía Nacional, quienes confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida y comenzaron con las diligencias investigativas.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido el motivo por el cual Kevin Javier Padilla Aguilar habría sido asesinado ni han informado sobre personas detenidas por este crimen.
La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar quiénes serían los responsables.