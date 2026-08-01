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Kevin Padilla desapareció y fue hallado embolsado en estado de putrefacción en Sonaguera, Colón

Kevin Javier Padilla Aguilar, conocido como “Pelo”, desapareció desde el pasado martes y días después fue encontrado sin vida dentro de una bolsa y en estado de putrefacción en Sonaguera

  • Actualizado: 01 de agosto de 2026 a las 11:04
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Las autoridades identificaron el cuerpo de un hombre que fue encontrado encostalado el pasado viernes 31 de julio en el municipio de Sonaguera, departamento de Colón.

 Foto: Redes sociales
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El hallazgo ocurrió en el sector de La Cubana, en la comunidad de La Quebrada, El Guineo, donde pobladores alertaron sobre la presencia de un cuerpo sin vida.

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De acuerdo con información preliminar, el cadáver fue encontrado dentro de una bolsa en estado de descomposición.

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La víctima fue identificada como Kevin Javier Padilla Aguilar, conocido popularmente como “Pelo”, quien residía en la comunidad de El Chorro, en Sonaguera.

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Según versiones de personas allegadas, Kevin Javier se encontraba desaparecido desde el pasado martes, por lo que sus familiares comenzaron su búsqueda hasta conocer sobre el hallazgo.

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Tras confirmarse la identidad del cuerpo, familiares de la víctima llegaron al lugar para realizar el reconocimiento correspondiente y acompañar el proceso de levantamiento.

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Posteriormente, el cuerpo fue trasladado hacia la que fue su vivienda en la comunidad de El Chorro, Sonaguera, Colón, donde familiares esperaban darle sepultura.

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Al sitio también se hicieron presentes miembros de la Policía Nacional, quienes confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida y comenzaron con las diligencias investigativas.

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Hasta el momento, las autoridades no han establecido el motivo por el cual Kevin Javier Padilla Aguilar habría sido asesinado ni han informado sobre personas detenidas por este crimen.

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La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar quiénes serían los responsables.

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