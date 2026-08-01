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Insultó y agredió a su madre: Capturan a mujer tras video viral en Teupasenti, El Paraíso

Una mujer de 37 años de edad fue detenida en Teupasenti, El Paraíso, señalada por el delito de maltrato familiar agravado en perjuicio de su madre

  • Actualizado: 01 de agosto de 2026 a las 08:58
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Una mujer de 37 años, acusada del delito de maltrato familiar agravado en perjuicio de su madre, en el barrio El Campo, municipio de Teupasenti, departamento de El Paraíso, fue capturada por La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) .

 Foto: Redes sociales
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La detenida fue identificada preliminarmente como Tira Maryori Borjas Ortiz, señalada por las autoridades como la presunta responsable de ejercer actos de violencia contra su progenitora, Zonia Esperanza Ortiz García.

 Foto: Redes sociales
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Según el informe de la DPI, la captura se realizó luego de una denuncia en la que se señala a Borjas Ortiz como la supuesta responsable de maltratar de manera reiterada a su madre.

 Foto: Captura de pantalla
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El caso tomó relevancia luego de que un video difundido en redes sociales mostrara una discusión entre ambas mujeres. En las imágenes se observa a la mujer de 37 años insultando a su madre mientras ella permanecía sentada en un sofá dentro de una vivienda.

 Foto: Redes sociales
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Durante la grabación, se escuchan fuertes expresiones verbales dirigidas contra la adulta mayor, quien le pide que se calme.

Foto: Captura de pantalla
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"Sos una mala madre, hija de put*, cerot*", se escucha decir a la mujer mientras se dirige a su madre.

 Foto: Captura de pantalla
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La madre le respondió: "Mejor cállate", pero su hija continúa con los insultos y vuelve a decirle: "Cállate, hija de put*".

 Foto: Captura de pantalla
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Hasta el momento se desconoce si este video fue el elemento que motivó la denuncia presentada ante las autoridades o si la captura se deriva de otros episodios de presunto maltrato ocurridos anteriormente.

 Foto: Captura de pantalla
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La DPI indicó que la acusación está relacionada con el delito de maltrato familiar agravado, por lo que la sospechosa fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.

 Foto: Captura de pantalla
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El hecho generó reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes compartieron la grabación y expresaron preocupación por la situación que habría enfrentado la madre de la detenida.

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