Insultó y agredió a su madre: Capturan a mujer tras video viral en Teupasenti, El Paraíso

Una mujer de 37 años, acusada del delito de maltrato familiar agravado en perjuicio de su madre, en el barrio El Campo, municipio de Teupasenti, departamento de El Paraíso, fue capturada por La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) .
La detenida fue identificada preliminarmente como Tira Maryori Borjas Ortiz, señalada por las autoridades como la presunta responsable de ejercer actos de violencia contra su progenitora, Zonia Esperanza Ortiz García.
Según el informe de la DPI, la captura se realizó luego de una denuncia en la que se señala a Borjas Ortiz como la supuesta responsable de maltratar de manera reiterada a su madre.
El caso tomó relevancia luego de que un video difundido en redes sociales mostrara una discusión entre ambas mujeres. En las imágenes se observa a la mujer de 37 años insultando a su madre mientras ella permanecía sentada en un sofá dentro de una vivienda.
Durante la grabación, se escuchan fuertes expresiones verbales dirigidas contra la adulta mayor, quien le pide que se calme.
"Sos una mala madre, hija de put*, cerot*", se escucha decir a la mujer mientras se dirige a su madre.
La madre le respondió: "Mejor cállate", pero su hija continúa con los insultos y vuelve a decirle: "Cállate, hija de put*".
Hasta el momento se desconoce si este video fue el elemento que motivó la denuncia presentada ante las autoridades o si la captura se deriva de otros episodios de presunto maltrato ocurridos anteriormente.
La DPI indicó que la acusación está relacionada con el delito de maltrato familiar agravado, por lo que la sospechosa fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.
El hecho generó reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes compartieron la grabación y expresaron preocupación por la situación que habría enfrentado la madre de la detenida.