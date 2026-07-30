El desgarrador adiós de las seis víctimas que murieron en voraz incendio en San Pedro Sula

Familiares, amigos, vecinos y demás seres queridos se reunieron este jueves 30 de julio para darles el último adiós a las seis víctimas que perdieron la vida en el fatídico incendio que se registró ayer (miércoles 29 de julio) en una humilde vivienda ubicada en los bordos de Esquipulas, en San Pedro Sula.
Los cuerpos de las víctimas, entre quienes figuran cinco menores de edad y una joven madre, descansarán en una misma fosa que fue preparada en el cementerio municipal de El Ocotillo.
Las imágenes captadas por la lente de Grupo OPSA reflejan el dolor de los familiares de las víctimas del siniestro, especialmente de los dos hermanitos que se salvaron de morir con ellos por no dormir bajo el mismo techo.
Ambos infantes se metieron en la fosa donde quedaron ubicados los seis ataúdes de sus seres queridos para llorar amargamente por su irreparable pérdida.
Todos los presentes, conmovidos por la triste escena, elevaron sus manos al cielo mientras oraban para pedir a Dios por el consuelo de la familia doliente.
Entre los fallecidos se identificó a Daniela Azucena Cortés, de 19 años, junto a su pequeña hija Madison Charlotte Cortés, de apenas siete meses de nacida.
Isaías Cortés, de 6 años; Maira Cortés, de 7; Jairo Joel Cortés Mejía, de 10; y Jahir Cortés, de 17 años, son las otras víctimas que completan la lista de fallecidos durante la tragedia.
Desde tempranas horas de este jueves, familiares, allegados y trabajadores unieron esfuerzos para acondicionar la fosa en la que descansan los restos mortales de los seis fallecidos.
"Esta fosa la hicieron bien honda. Lo que estamos pensando es que hay que echarle por lo menos la mitad de tierra porque, si no, todo eso se va a hundir", manifestó Antonio, el encargado de coordinar los actos previo al entierro.
Tras la finalización de los preparativos, se llegó el momento menos esperado para la familia de las seis víctimas: el entierro.
Vecinos y familiares se sumaron al doloroso momento con ramos de flores y algunos recuerdos que fueron depositados junto a los féretros dentro de la fosa.
El último adiós concluyó cuando los féretros fueron sellados con láminas de zinc. La familia doliente queda devastada. Sobre las causas del fatídico incendio, el reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos refiere que un cortocircuito de un ventilador habría desencadenado la tragedia.