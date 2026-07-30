El último adiós: una sola fosa recibió a las seis víctimas del incendio en SPS

Los preparativos para dar el último adiós a los seis integrantes de la familia Cortés Mejía que murieron en el incendio registrado en los bordos de Esquipulas iniciarion este jueves en el cementerio municipal de El Ocotillo, en San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras, donde será habilitada una sola fosa para sepultar a las víctimas.
Desde las primeras horas del día, trabajadores, vecinos y familiares realizaban labores de acondicionamiento en el lugar donde fueron sepultados los cuerpos de Daniela Azucena Cortés, de 19 años; su hija Madison Charlotte Cortés, de siete meses; Isaías Cortés, de 6 años; Maira Cortés, de 7; Jairo Joel Cortés Mejía, de 10; y Jahir Cortés, de 17.
De acuerdo con los encargados de los actos fúnebres, la fosa aún requirió trabajos de albañilería antes del sepelio.
La excavación, explicaron, fue realizada con una profundidad mayor a la necesaria, por lo que será rellenada parcialmente y reforzada con una base de bloques para garantizar la estabilidad de los seis féretros.
"Esta fosa la hicieron bien honda. Lo que estamos pensando es que hay que echarle por lo menos la mitad de tierra porque, si no, todo eso se va a hundir", explicó Antonio, uno de los coordinadores de los preparativos.
El responsable indicó que las labores avanzan con lentitud debido a la falta de materiales de construcción
Aunque varios vecinos llegaron para apoyar los trabajos, señaló que aún esperan los insumos necesarios para concluir las adecuaciones antes de la llegada de los cuerpos.
Asimismo, expresó preocupación por el tiempo transcurrido, ya que los ataúdes permanecen cerrados desde hace varias horas y esperan finalizar los trabajos lo antes posible para realizar el sepelio.
La tragedia ocurrió durante la madrugada del miércoles, cuando un incendio consumió la vivienda donde dormía la familia en los bordos de Esquipulas, en el sector de la aldea El Carmen, en San Pedro Sula.
De forma preliminar, el Cuerpo de Bomberos presume que el siniestro pudo originarse por un cortocircuito relacionado con un ventilador; sin embargo, las investigaciones continúan para determinar oficialmente las causas del incendio.