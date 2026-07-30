El último adiós: una sola fosa recibió a las seis víctimas del incendio en SPS

Los preparativos para dar el último adiós a los seis integrantes de la familia Cortés Mejía que murieron en el incendio registrado en los bordos de Esquipulas iniciarion este jueves en el cementerio municipal de El Ocotillo, en San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras, donde será habilitada una sola fosa para sepultar a las víctimas.