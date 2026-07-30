Un "ventilador" habría provocado el incendio donde murieron cinco hermanos en SPS

La principal línea de investigación sobre el incendio que dejó seis miembros de una familia fallecidos en el bordo de Esquipulas, aldea El Carmen, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, apunta a que un posible cortocircuito en un ventilador habría originado las llamas. Aquí los detalles:
Cinco hermanos y una bebé (hija de una de las víctimas) perdieron la vida la madrugada del miércoles -29 de julio-, luego de que su casa se prendiera en llamas mientras dormían y quedaran atrapados.
Las víctimas fueron identificadas como Jahir Cortés Mejía, de 17 años; Daniela Cortés Mejía, de 19; Jairo Joel Cortés Mejía, de 10; Isaías Cortés Mejía, de 6; Mayra Cortés Mejía, de 7; y Madison Charlotte Cortés Mejía, de apenas seis meses de edad, hija de Daniela.
De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, la emergencia fue reportada a las 2:37 de la madrugada; sin embargo, las labores para sofocar las llamas se complicaron debido a las condiciones del lugar. Explicaron que un candado en la puerta habría impedido que los menores salieran con vida.
"Ese (candado) fue el problema para que ellos no pudieran salir de la vivienda. De repente quisieron salir, pero no encontraron las llaves", manifestó el oficial del Cuerpo Bomberos.
Las autoridades mantienen como principal hipótesis que un posible cortocircuito en un ventilador habría iniciado el incendio, aunque será la investigación técnica la que determine el origen exacto del siniestro.
La anterior versión surge luego de que uno de los familiares de las víctimas relatara lo ocurrido durante el incendio. "No pudimos hacer nada. Cuando yo salí ya todo estaba prendido en fuego", expresó.
Continuó: "Un ventilador fue el que causó ese fuego, se recalentó y como estaba forrado con cobijas, allí fue donde agarró más rápido. Se escuchaban los gritos; yo escuché el último grito de la güirra de 19 años. Me da pesar no poder hacer nada uno".
Por su parte, el abuelo de las víctimas, don Purificación Cortés, consideró que las llamas se propagaron rápidamente debido al material con el que estaba construida la vivienda, elaborada con madera y láminas.
Las autoridades continúan trabajando para confirmar o descartar la hipótesis del ventilador como principal causa del siniestro o determinar si existió otro factor.