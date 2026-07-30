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Un ataúd junto al otro: velan cuerpos de los cinco hermanos víctimas de incendio en SPS

Con una foto de recuerdo, arreglos florales y sus ataúdes una junta al otra, familiares velan los cuerpos de los hermanos y la menor que fallecieron en el incendio de los bordos de Esquipulas

  • Actualizado: 30 de julio de 2026 a las 09:59
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Cinco menores y una joven de 19 años perdieron la vida la madrugada del miércoles 29 de julio, luego de que la casa en la que se encontraban durmiendo se incendiara y todos ellos quedaran atrapados. Hoy, sus familiares velan sus cuerpos.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
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Eran las 2 de la madrugada cuando Daniela Cortés, sus cuatro hermanos y su hija de tan solo 6 meses se encontraban durmiendo en su habitación de madera antes de la tragedia.

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Horas antes de dormir, la madre de todos los hermanos, Mirta Lizeth Cortés Mejía, de 34 años, les preparó la cena y los acompañó a dormir, sin imaginarse lo que ocurriría después.

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Cuando ya se iba a acostar, Daniela cerró la puerta con candado por miedo a que alguien entrara a su vivienda. Exactamente unas horas después, a eso de las 2 de la mañana, un voraz incendio consumió por completo la casa.

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Todos los menores y la joven murieron quemados. Sus cuerpos quedaron atrapados en la habitación, mientras que su madre logró salvarse, pues se encontraba durmiendo en otro cuarto lejos de donde ellos estaban.

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Ahora, una familia completa está de luto. Cinco de los siete hermanos en total perdieron la vida.

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Entre los fallecidos está Jahir Cortés Mejía, de 17 años de edad. Su madre lo recuerda como un joven trabajador y soñador. Antes de irse a dormir, lo último que le dijo fue: "Te amo".

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La mayor de los hermanos, Daniela Azucena Cortés Mejía, de 19 años, es otra de las víctimas. Ella era la encargada de cuidarlos.

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Madison Charlotte Cortés Mejía, de 6 meses, era la hija de Daniela. Su abuela Mirta la acompañó hasta que se quedara dormida la noche antes de la tragedia.

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Jairo Joel Cortés Mejía, de 10 años, es el otro de los hermanos menores.

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Isaías Cortés Mejía, de 6 años, era uno de los hermanos más unidos a Jairo Joel.

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Finalmente, Mayra Cortés Mejía, de 7 años, era la más pequeña de las mujeres. Su cuerpo, junto al de sus cuatro hermanos, será enterrado hoy en horas de la tarde.

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