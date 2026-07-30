Un ataúd junto al otro: velan cuerpos de los cinco hermanos víctimas de incendio en SPS

Cinco menores y una joven de 19 años perdieron la vida la madrugada del miércoles 29 de julio, luego de que la casa en la que se encontraban durmiendo se incendiara y todos ellos quedaran atrapados. Hoy, sus familiares velan sus cuerpos.
Eran las 2 de la madrugada cuando Daniela Cortés, sus cuatro hermanos y su hija de tan solo 6 meses se encontraban durmiendo en su habitación de madera antes de la tragedia.
Horas antes de dormir, la madre de todos los hermanos, Mirta Lizeth Cortés Mejía, de 34 años, les preparó la cena y los acompañó a dormir, sin imaginarse lo que ocurriría después.
Cuando ya se iba a acostar, Daniela cerró la puerta con candado por miedo a que alguien entrara a su vivienda. Exactamente unas horas después, a eso de las 2 de la mañana, un voraz incendio consumió por completo la casa.
Todos los menores y la joven murieron quemados. Sus cuerpos quedaron atrapados en la habitación, mientras que su madre logró salvarse, pues se encontraba durmiendo en otro cuarto lejos de donde ellos estaban.
Ahora, una familia completa está de luto. Cinco de los siete hermanos en total perdieron la vida.
Entre los fallecidos está Jahir Cortés Mejía, de 17 años de edad. Su madre lo recuerda como un joven trabajador y soñador. Antes de irse a dormir, lo último que le dijo fue: "Te amo".
La mayor de los hermanos, Daniela Azucena Cortés Mejía, de 19 años, es otra de las víctimas. Ella era la encargada de cuidarlos.
Madison Charlotte Cortés Mejía, de 6 meses, era la hija de Daniela. Su abuela Mirta la acompañó hasta que se quedara dormida la noche antes de la tragedia.
Jairo Joel Cortés Mejía, de 10 años, es el otro de los hermanos menores.
Isaías Cortés Mejía, de 6 años, era uno de los hermanos más unidos a Jairo Joel.
Finalmente, Mayra Cortés Mejía, de 7 años, era la más pequeña de las mujeres. Su cuerpo, junto al de sus cuatro hermanos, será enterrado hoy en horas de la tarde.